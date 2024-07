Zwiastun horroru Wybawienie. Opętanie, mrok i przekraczanie gatunkowych granic

fot. Netflix

Wybawienie to nowy film Netflixa, który opisuje go jako historię o opętaniu, mroku i szukaniu siły wyższej przekraczającą granice gatunkowe. Za kamerą nominowany do Oscara reżyser Lee Daniels, a w obsadzie tak znakomici aktorzy jak Andra Day, Glenn Close, Mo’Nique, Anthony B. Jenkins, Miss Lawrence, Demi Singleton, Tasha Smith, Omar Epps oraz Caleb McLaughlin.

Wybawienie - zwiastun

Wybawienie - opis fabuły

Ebony Jackson, zagubiona samotna matka, która walczy z osobistymi demonami, przeprowadza się razem z rodziną do nowego domu, aby zacząć wszystko jeszcze raz. Gdy jednak za sprawą serii dziwnych zdarzeń zaczyna się nią interesować opieka społeczna, Ebony przychodzi stoczyć walkę o własne życie i dusze swoich dzieci.

Wybawienie

Swego czasu siedem różnych studiów i platform walczyło o prawa do Wybawienia. Netflix wygrał, wypłacając właścicielom z góry 65 mln dolarów.

Wybawienie - premiera w Netflixie odbędzie się 30 sierpnia.