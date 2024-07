Wybuchowy zwiastun The Killer. Legendarny John Woo zrobił remake swojego klasyka kina akcji

fot. IGN

Reklama

The Killer to amerykański remake chińskiego filmu akcji Płatny morderca z 1989 roku, który jest uważany za jeden z najlepszych w historii gatunku. Jest to jeden z takich tytułów, które miały gigantyczny wpływ na jego rozwój w kolejnych latach. Sam John Woo wziął swój film i zrobił nową wersję, więc jest on tutaj reżyserem. To bardzo rzadka sytuacja, by twórca oryginału zrobił remake. Jest to jego kolejny hollywoodzki akcyjniak po Wśród nocnej ciszy z 2023 roku.

The Killer - zwiastun

The Killer - o czym jest film?

Bohaterką jest tajemnicza i niesławna zabójczyni imieniem Zee (Nathalie Emmanuel), która znana jest w paryskim podziemiu jako Królowa Umarłych. Kiedy podczas jednego zadania otrzymanego od swojego mentora (Sam Worthington) Zee odmawia zabicia niewidomej kobiety (Diana Silvers), to zniszczy życie bohaterki. Ta sytuacja rusza lawinę wydarzeń i wzbudza zainteresowanie policjanta (Omar Sy) i wciąga Zee w konspirację, która zmusi ją do stawienia czoła własnej przeszłości.

The Killer nie jest filmem kinowym. Premiera w USA w amerykańskiej platformie streamingowej Peacock odbędzie się 23 sierpnia. Data premiery i platforma streamingowa w Polsce to coś, czego jeszcze nie znamy.