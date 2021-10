Wychowane przez wilki - poznaliśmy przybliżoną datę premiery 2. sezonu

Źródło: HBO Max

We wrześniu 2020 roku oficjalnie ogłoszono, że powstanie 2. sezon serialu Wychowane przez wilki, który w USA można obejrzeć w HBO Max, a w Polsce na HBO GO. W tamtym czasie była to najpopularniejsza produkcja oryginalna na amerykańskiej platformie (i jeden z pierwszych oryginalnych seriali Maxa). Zainteresowanie kolejnymi odcinkami wzrastało co tydzień o 50%. Ridley Scott współtworzył serial z Aaronem Guzikowskim i wyreżyserował pierwsze dwa odcinki. Reżyser już wówczas wyjawił, że nad historią z drugiej serii pracuje od pewnego czasu. Za scenariusz ponownie odpowiada Guzikowski.

W krótkim zwiastunie serialu poprzedzającym seans filmu Diuna na platformie HBO Max, poinformowano o zbliżonej dacie premiery 2. sezonu. Miałoby to nastąpić na początku 2022 roku na HBO Max. Udostępnione wideo zostało pokazane między innymi przez jednego z dziennikarzy Collider na Twitterze. Możecie je zobaczyć poniżej:

https://twitter.com/colliderfrosty/status/1451340736914341888

Szczegóły fabularne 2. sezonu nie są znane. Wcześniej informowano chociażby o wielu nowych twarzach w obsadzie: Peter Christoffersen (When the Dust Settles), Selina Jones (Fragments), Morgan Santo (The Watch), James Harkness (Anna Boleyn), Kim Engelbrecht (Niewidzialny wróg), Jennifer Saayeng (Obserwowani).