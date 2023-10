Wyfrunięci - Illumination pokazało zwiastun z muzyką Taylor Swift w tle

fot. materiały prasowe

Wyfrunięci to nadchodząca produkcja od twórców Minionków, Sing oraz Super Mario Bros. Film. Nowy zwiastun jest ekscytujący nie tylko dla fanów animacji Illumination, ale także miłośników muzyki Taylor Swift. W tle klipu pojawiła się nagrana ponownie piosenka Out of the Woods (Taylor's Version), w ramach promocji płyty piosenkarki. Zobaczcie sami.

Wyfrunięci - zwiastun

Wyfrunięci - fabuła, obsada

Oto oficjalny opis od dystrybutora:

Rodzina Mallardów popadła w rutynę. Podczas gdy tatę, Macka, zadowala fakt, że jego rodzina pływa sobie bezpiecznie po stawie w Nowej Anglii, mama, Pam, pragnie nowych przygód i chce pokazać swoim dzieciom - nastoletniemu synowi Daxowi i córce Gwen, cały szeroki świat. Po odwiedzinach rodziny wędrownych kaczek, która pojawiła się na ich stawie pełna ekscytujących opowieści o odległych miejscach, Pam przekonuje Macka do wyruszenia w podróż całą rodziną przez Nowy Jork, aż na tropikalną Jamajkę. Kiedy zimą Mallardowie docierają na południe kraju, ich doskonały plan nagle zaczyna się sypać. To doświadczenie zainspiruje ich do poszerzenia horyzontów, otwarcia się na nowych przyjaciół i osiągnięcia więcej, niż myśleli, że mogą osiągnąć. Jednocześnie nauczą się o sobie nawzajem - i o sobie samych - więcej niż kiedykolwiek mogli to sobie wyobrazić.

Do obsady należą Awkwafina, Kumail Nanijani, Carol Kane, David Mitchell, Keegan-Michael Key, Elizabeth Banks oraz Danny DeVito.

Wyfrunięci - plakat

Wyfrunięci - kiedy premiera?

Data premiery jest zaplanowana na 5 stycznia 2024 roku.