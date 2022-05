Wywiad z wampirem - nowy zwiastun serialowej adaptacji kultowej powieści Anne Rice

fot. materiały prasowe

Wywiad z wampirem to serialowa adaptacja wydanej w 1976 roku powieści autorstwa Anne Rice pod tym samym tytułem. Za produkcję odpowiada stacja AMC, która wcześniej dała widzom takie projekty jak Breaking Bad czy The Walking Dead. Do sieci trafił nowy zwiastun promujący produkcję. Wideo możecie sprawdzić poniżej.

W serialu Louis de Pointe du Lac był kiedyś zwykłym człowiekiem, który miał kochającą żonę. Niestety zmarła podczas porodu. Wtedy na jego drodze pojawił się wampir Lestat, który przemienił go w krwiopijcę. Od tego czasu przez stulecia Louis był świadkiem wielu cierpień. W końcu postanawia opowiedzieć swoją historię pewnemu dziennikarzowi.

Wywiad z wampirem - zwiastun

W produkcji występują Sam Reid jako Lestat de Lioncourt, Jacob Anderson jako Louis de Pointe du Lac, Bailey Bass jako wampirzyca Claudia oraz Eric Bogosian jako Daniel Molloy, dziennikarz śledczy prowadzący tytułowy wywiad.