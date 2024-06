X-Men '97 - były showrunner o uczuciach Morpha do Wolverine'a. Wyznanie było romantyczne?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Beau DeMayo, były showrunner X-Men '97, potwierdził wcześniej, że Morph żywi romantyczne uczucia względem Wolverine'a, jednak są one jednostronne. To rzuca nowe światło na finałową scenę, w której mutant zamienia się w Jean Grey i mówi Loganowi, że go kocha. Niektórzy uważali, że to sposób na pocieszenie umierającego pocieszenia. Jednak dzięki kontekstowi, danemu przez DeMayo, wiemy, że to ukryte wyznanie miłości.

DeMayo poinformował na X:

[...] wyznanie Morpha pod adresem Logana zawsze było romantyczne. Rozmawiałem o tym otwarcie i często w trakcie produkcji. Sugerowanie czegoś innego, nie wspominając o zaprzeczaniu intencjom queerowego scenarzysty-showrunnera, jest obraźliwe i mamy tu do czynienia ze zjawiskiem straight-washing.

Dodał:

Mówienie o reprezentacji i jej znaczeniu tylko po to, by potem umniejszać czarnoskóremu homoseksualnemu twórcy, gdy staje się jednym z niewielu czarnoskórych i homoseksualnych showrunnerów, jest po prostu obłudne.

Zgodził się też z jednym z użytkowników, że co smutniejsze, zaprzeczanie uczuciom Morpha pojawiło się właśnie podczas Miesiąca Dumy.

