X-Men '97 - pierwsze panele z komiksu wprowadzającego do serialu. Wolverine kontra Cyklop

X-Men '97 to pierwsza produkcja o popularnych mutantach w pełni wyprodukowana przez Marvel Studios. To jednocześnie kontynuacja kultowego serialu animowanego X-Men: The Animated Series z 1992 roku, która zadebiutuje 20 marca 2024 roku na Disney+. Premiera serialu zejdzie się w czasie z debiutem nowej serii komiksowej powiązanej z produkcją Marvel Studios, która ma wypełnić luki między The Animated Series a nowym serialem Marvela. Komiks X-Men '97 został napisany przez Steve’a Foxe’a (Dark X-Men, Dead X-Men, a ilustracje narysował Salvy Espin (X-Men '92). Historia została stworzona we współpracy z showrunnerem serialu, Beau DeMayo.

W sieci pojawiły się pierwsze fragmenty z komiksu, które przedstawią między innymi sprzeczkę Wolverine'a z Cyklopem.

X-Men '97 - fabuła, obsada, data premiery

Akcja będzie rozgrywać się po finale, w którym cesarzowa Lilandra z Imperium Shi'ar zabrała śmiertelnie rannego Charlesa Xaviera w kosmos, aby go wyleczyć. Beau DeMayo, scenarzysta, showrunner i producent wykonawczy projektu potwierdził, że głównymi protagonistami nowej animacji będą Cyclops i Storm, czyli Scott Summers i Ororo Munroe.

W obsadzie głosowej powróci Cal Dodd, Lenore Zann, George Buza, Alison Sealy-Smith, Chris Potter, Catherine Disher, Adrian Hough i Christopher Britton. Niektórzy wrócą do swoich ról z oryginalnego serialu, a inni wcielą się w nowych bohaterów. Do obsady dołączyli Jennifer Hale, Anniwaa Buachie, Ray Chase, Matthew Waterson, JP Karliak, Holly Chou, Jeff Bennett oraz AJ LoCascio.

X-Men '97 - premiera 20 marca 2024 roku w Disney+.