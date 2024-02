X-Men '97 będzie należeć do kanonu MCU? Twórca serialu daje odpowiedź

fot. materiały prasowe

X-Men '97 będzie pierwszą produkcją o mutantach, za którą bezpośrednio odpowiada Marvel Studios. Oczekiwana kontynuacja serialu X-Men: The Animated Series z 1992 roku zadebiutuje na Disney+ już w przyszłym miesiącu. Wielu fanów zastanawia się, czy produkcja będzie wchodzić w skład MCU. Niedawno Marvel włączył do swojego uniwersum aktorskie seriale z The Defenders Saga, takie jak Daredevil, czy Jessica Jones. Czy ten sam los może spotkać animowany serial?

X-Men '97 – serial częścią MCU?

Na to pytanie odpowiedział Beau DeMayo, główny scenarzysta i producent wykonawczy X-Men ’97, który za pośrednictwem swojego Instagrama wskazał, że serial nie będzie częścią kanonu MCU:

Robimy własne rzeczy.

Dla niektórych widzów odpowiedź może być zaskakująca, ale trzeba wziąć pod uwagę, że Marvel musiałby włączyć do swojego uniwersum również X-Men: The Animated Series, co byłoby kłopotliwe. Za serial odpowiada Marvel Animation, które produkuje zarówno seriale kanoniczne, jak A gdyby…?, ale również te nienależące bezpośrednio do MCU.

X-Men '97 – komiks towarzyszący serialowi

Wraz z premierą serialu zbiegnie się również debiut nowej komiksowej serii, która będzie towarzyszyć nadchodzącej animowanej produkcji. Komiks zatytułowany po prostu X-Men '97 będzie stanowić wstęp do akcji rozgrywającej się w serialu. Historia wypełni lukę między wydarzeniami z finału X-Men: The Animated Series a nowej produkcji.

Limitowana seria składać się będzie z pięciu numerów, a pierwszy z nich pojawi się na rynku już w marcu. Komiks X-Men '97 został napisany przez Steve’a Foxe’a (Dark X-Men, Dead X-Men, a ilustracje narysował Salvy Espin (X-Men '92). Historia została stworzona we współpracy z showrunnerem serialu, Beau DeMayo.

X-Men '97 - fabuła, obsada, data premiery

Akcja będzie rozgrywać się po finale, w którym cesarzowa Lilandra z Imperium Shi'ar zabrała śmiertelnie rannego Charlesa Xaviera w kosmos, aby go wyleczyć. Beau DeMayo, scenarzysta, showrunner i producent wykonawczy projektu potwierdził, że głównymi protagonistami nowej animacji będą Cyclops i Storm, czyli Scott Summers i Ororo Munroe.

W obsadzie głosowej powróci Cal Dodd, Lenore Zann, George Buza, Alison Sealy-Smith, Chris Potter, Catherine Disher, Adrian Hough i Christopher Britton. Niektórzy wrócą do swoich ról z oryginalnego serialu, a inni wcielą się w nowych bohaterów. Do obsady dołączyli Jennifer Hale, Anniwaa Buachie, Ray Chase, Matthew Waterson, JP Karliak, Holly Chou, Jeff Bennett oraz AJ LoCascio.

X-Men '97 - premiera 20 marca 2024 roku w Disney+.