X-Men '97 - co pokazano na Comic-Conie? Wraca znany złoczyńca!

Fot. Marvel

Ukochani (super)bohaterowie z X-Men: The Animated Series przygotowują się do wielkiego powrotu. Marvel Studios pracuje nad nowym serialem animowanym X-Men '97, który będzie sequelem do popularnej produkcji z lat dziewięćdziesiątych. Choć do tej pory nie ujawniono żadnych szczegółów na temat projektu, to w końcu pojawiła się jakaś aktualizacja. Zobaczcie sami.

Podczas czwartkowego panelu na San Diego Comic-Con pokazano kilka klipów z serialu X-Men '97. Niestety, filmików nie opublikowano w Internecie, jednak ci, którzy mieli szansę je zobaczyć, podzielili się wrażeniami na Twitterze. Co mają do powiedzenia?

X-Men '97 - co pokazano na San Diego Comic-Con?

Pierwszy klip z X-Men '97 przedstawiał pojedynek kilku kluczowych mutantów z dr Traskiem. Wygląda na to, że bohater będzie ważnym złoczyńcą w serialu. Przypominamy także, że na ekranie w łotra wcielili się Peter Dinklage w filmie X-Men: Przeszłość, która nadejdzie, a także Bill Duke w X-Men: Ostatni bastion. To właśnie on odpowiada za stworzenie Sentineli, które polowały na mutantów. X-Meni na klipie przesłuchiwali Traska, a Jean Grey próbowała użyć swoich mocy, by dostać się do jego umysłu.

Drugi klip był za to bardziej dynamiczny. Widzowie donoszą, że było na nim widać, jak X-Meni spadają na ziemię, a Cyclops używa swoich mocy, by spowolnić upadek i ułatwić lądowanie.

https://twitter.com/mycosmiccircus/status/1682177897182707719

X-Men '97 - kto będzie serialowym złoczyńcą?

Klipy sugerują, że dr Trask będzie odgrywał kluczową rolę w X-Men '97. Warto jednak pamiętać, że wcześniej scenarzysta serialu, Beau DeMayo, potwierdził że pojawi się także inny kultowy łotr: Mister Sinister. Zostało także potwierdzone, że głosu po raz kolejny udzieli mu Christopher Britton.

