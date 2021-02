Twoja twarz może pojawić się w komiksie o X-Menach. Emma Frost już na Ciebie czeka

Marvel

Donosiliśmy już Wam, że przez ostatnie kilkanaście dni Marvel przeprowadzał wśród czytelników głosowanie, mające na celu wybrać ostatniego członka nowego składu drużyny X-Menów - wyniki poznamy w czerwcu. Jak się jednak okazuje, Dom Pomysłów ma dla swoich fanów jeszcze jedną zabawę. Istnieje bowiem szansa na to, aby Wasza twarz została dorysowana do jednego z przyszłych komiksów o mutantach.

W czerwcu w uniwersum wydawnictwa rozpocznie się event Hellfire Gala, będący częścią nadchodzącej opowieści o tytule Reign of X; to właśnie w jego trakcie organizująca wydarzenie Emma Frost wyjawi wybranego przez czytelników nowego X-Mena. W tym samym zeszycie pojawi się także jeszcze jedna postać; ma ona posiadać twarz będącą odzwierciedleniem oblicza jednego z uczestników dopiero co uruchomionej loterii.

I tak począwszy od dzisiaj aż do 14 lutego wszyscy uczestnicy programu Marvel Insider, którzy zgromadzą na swoim koncie minimum 2500 punktów (można je zdobywać m.in. poprzez dodawane komentarze, oglądanie wideo czy słuchanie podcastów), wezmą udział w losowaniu - jego zwycięzca pojawi się w czerwcowym komiksie o X-Menach.

Źródło: Marvel

Wyniki zabawy mamy poznać jeszcze w lutym.