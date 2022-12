X-Men: Fear the Beast - do sieci wyciekł scenariusz skasowanego filmu. Bestia, Wolverine, Mr. Sinister i inni

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: 20th Century Fox

Zanim Disney przejął Foxa studio planowało wprowadzić do kin wiele spin-offów serii X-Men. Jednym z nich miał być solowy film o Bestii pod tytułem X-Men: Fear the Beast. Nieoczekiwanie do sieci wyciekł scenariusz produkcji.

Według tekstu w filmie Hank McCoy/Bestia, grany przez Nicholasa Houlta, stara się kontrolować swoją mutację, zanim uda się do wioski Eskimosów, aby pomóc staremu przyjacielowi. Produkcja miała pokazać bohatera walczącego z łowcami u boku Wendigo i często skręcać na terytorium horroru z kategorią wiekową R. Wreszcie w widowisku miał pojawić się Hugh Jackman jako Wolverine.

20th Century/Disney

X-Mne: Fear the Beast - Mr. Sinister