X-Men - Janet Jackson miała zagrać jedną z bohaterek. Musiała odmówić

Janet Jackson gościła w nowym odcinku programu The Drew Barrymore Show, w którym prowadząca poruszyła kwestię ról filmowych, które w trakcie kariery obie musiały porzucić. Barrymore błędnie myślała, że Jackson miała mieć rolę w hicie Matrix, ale aktorka i piosenkarka to zdementowała i ujawnia, że miała zagrać w X-Menach z 2000 roku w reżyserii Bryana Singera.

X-Men - Janet Jackson jako Storm

Okazuje się, że Janet Jackson dostała rolę Storm, ale musiała odmówić, ponieważ wyruszała na kolejną trasę koncertową. Dopiero potem rolę otrzymała Halle Berry.

- To był... to straszne, ale nie pamiętam tytułu. Hallle Berry grała Storm. Ja nie mogłam zagrać tej roli, bo właśnie wyruszałam na trasę koncertową. Myślę, że właśnie z tym pomyliłaś tytuły. Nie był to Matrix.

Halle Berry zagrała potem Storm w filmach X-Men 2, X-Men: Ostatni Bastion oraz X-Men: Days of Future Past. Później obsadzono młodszą aktorką, gdy wymieniono całą obsadę w filmie X-Men: Pierwsza klasa. Storm wówczas była grana przez Alexandrę Shipp.

Marvel Studios planuje nowych X-Menów, ale to pieśń przyszłości i jeszcze nie wiadomo, czy Storm będzie częścią ekipy.