Deadpool & Wolverine - czy trzeba nadrobić filmy MCU i X-Menów? Reżyser rozwiewa wątpliwości

W internecie krąży wiele plotek i spekulacji na temat możliwych występów cameo w filmie Deadpool & Wolverine. W końcu produkcja jest połączona z aż dwoma superbohaterskimi uniwersami: MCU i X-Menami od 20th Century Fox. Shawn Levy, reżyser widowiska, uspokaja fanów, że nie będą musieli "odrobić żadnej pracy domowej" przed seansem. Jego komentarz znajdziecie poniżej.

Deadpool & Wolverine - czy trzeba nadrobić MCU i X-Menów?

Shawn Levy wyjaśnił w rozmowie z The Associated Press, że starali się, by Deadpool & Wolverine był tak przystępny, jak to możliwe.

W szkole byłem dobrym uczniem i jako dorosły człowiek też odrobię lekcje, jeśli trzeba. Ale zdecydowanie nie mam zamiaru odrabiać pracy domowej, gdy idę do kina. Stworzyłem ten film z najwyższym szacunkiem i wdzięczność wobec zapalonych fanów, którzy posiadają najwyższą biegłość, jeśli chodzi o mitologię i historię tych postaci oraz tego świata. Ale nie chciałem tego zakładać. Ta produkcja została stworzona z myślą o rozrywką, bez obowiązku przygotowania się bez seansem.

Deadpool & Wolverine - jak strajki wpłynęły na film?

Shawn Levy, także w rozmowie z The Associated Press, opowiedział o tym, jak strajki aktorów i scenarzystów wpłynęły na produkcję filmu. Jego zdaniem ostatecznie przerwa między zdjęciami pozytywnie wpłynęła na efekt końcowy.

To realnie wpłynęło dla film. Dla mnie, jako reżysera i producenta, wielomiesięczna przerwa nastąpiła w samym środku zdjęć. Wszystko, co mogłem w tym czasie robić, to montować i przejrzeć już nagrany materiał. Ale nauczyło mnie to wiele na temat filmu i pokazało, co działało, a także czym ta produkcja chciałaby być.

To naprawdę pomogło nam się skupić i usprawniło naszą pracę w drugiej połowie zdjęć. To nie luksus, na który można sobie zwykle pozwolić przy kręceniu filmów aktorskich.

