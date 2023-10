Taron Egerton jako nowy Wolverine? Reżyser X-Mena wolałby zobaczyć aktora jako bohater z DC

Apple TV

Reklama

Od dłuższego czasu, fani Kinowego Uniwersum Marvela oraz X-Mena zadają sobie jedno kluczowe pytanie - kto będzie nowym Wolverine'm? Taron Egerton jest typowany jako jeden z głównych kandydatów do tej roli. Jednak nie każdy zgadza się z tym potencjalnym wyborem. Matthew Vaughn, reżyser filmu X-Men: Pierwsza klasa, przyznał, że widzi tego aktora w zupełnie innej roli. Chodzi o kogoś z innego uniwersum superbohaterów.

Kogo powinien zagrać Taron Egerton według Matthewa Vaughna?

Vaughn wyraził swoje zdanie w podcaście Happy Sad Confused. Stwierdził stanowczo, że Egerton nie powinien być Wolverine'm, ale... Lexem Luthorem z uniwersum DC.

- Taron byłby lepszy jako Lex Luthor. Sprawdziłby się doskonale jako inteligentny złoczyńca. Nie powinien za to być Wolverine'm. Nie sądzę, by się nadawał. Naprawdę warto wrócić do komiksu. Hugh jest genialny jako Logan, ale chętnie zobaczyłbym wygląd z komiksów na wielkim ekranie... (Wolverine) jest tam małym, ale drapieżnym, twardym facetem.

Taron Egerton - filmografia

Egerton jest najbardziej znany za swój występ w szpiegowskich filmach akcji Kingsman. Oprócz tego, wcielił się w Eltona Johna w Rocketmanie, za co otrzymał nagrodę Złotego Globu. Ostatnio wystąpił w Tetrisie, filmie o twórcy tytułowej gry, Henku Rogersie.