Wolverine przejął okładki słynnych komiksów Marvela. Tak Logan szykuje się na 50. urodziny

Marvel

Marvel zaprezentował w sieci alternatywne wersje okładek do styczniowych komiksów, którymi chce świętować 50. rocznicę debiutu postaci Wolverine'a - przypomnijmy, że wprowadzono go w zeszycie Incredible Hulk #180 z 1974 roku, a jego twórcami byli Roy Thomas, John Romita Sr i Len Wein. Dom Pomysłów począwszy od 3 stycznia co tydzień będzie wypuszczał na amerykański rynek kilka tytułów, które pokażą Logana jako bohatera najsłynniejszych historii z całego uniwersum.

I tak Wolverine pojawi się na materiałach stanowiących nawiązania do słynnych komiksów: X-Men #1, Amazing Spider-Man #50 i#300, Fantastic Four #1, Captain America #100, Marvel Super Heroes Secret Wars #8, Spider-Man #1, Avengers #57, The Mighty Thor #337, and Infinity Gauntlet #1. Spójrzcie sami:

Wolverine na okładkach słynnych komiksów Marvela

Wolverine na alternatywnych okładkach styczniowych komiksów Marvela

Powyższe warianty okładek znajdziemy m.in. w zeszytach aktualnie wydawanych serii Avengers #9, Blade #7, Amazing Spider-Man #42, X-Men #30, Fantastic Four #16 czy Immortal Thor #6.