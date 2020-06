X-Men - twórca kultowego serialu wspomina konflikt kreatywny ze Stanem Lee

marvel

X-Men zawiera łącznie 76 odcinków i opowiada historię tytułowej drużyny. Była to jedna z pierwszych dużych kreskówek Marvela, która odniosła sukces nie tylko w liczbie widzów, ale też przenoszeniu materiału źródłowego na mały ekran. Pierwsza seria została sfinansowana przez Saban Entertainment, zaś showrunnerem produkcji był Eric Lewald. Teraz właśnie ten twórca w wywiadzie dla Aznfunk Comics wspomina o "konflikcie" ze współtwórcą komiksowych X-Men, Stanem Lee.

Okazuje się, że założyciel Marvela, Stan Lee, chciał posunąć serial o X-Men w zupełnie innym kierunku od twórców. Tak wspomina to Eric Lewald:

Kiedy tworzyliśmy serial, Stan był tak naprawdę zaangażowany tylko w pierwszy sezon, potem nie było go przy procesie twórczym. Miał być zaangażowany w roli doradcy, ponieważ tak wiele stworzył. On i Jack Kirby opracowali podstawową ideę X-Men, chociaż to inni twórcy, tacy jak Chris Claremont i Len Wein, podeszli do tej historii nieco inaczej, bardziej w dorosły sposób.

Na tym poziomie właśnie doszło do kreatywnych utarczek ze Stanem Lee. Twórcy animacji chcieli iść w kierunku wyznaczonym przez Claremonta, pokazując dorosłych i zmęczonych życiem bohaterów. Taki obrót spraw zderzył się z wersją Stana Lee i Jacka Kirby'ego z lat 60., gdzie głównymi bohaterami byli nastolatkowie z charakterystycznymi dla nich problemami.

Kiedy Stan Lee pisał historie o X-Men, bohaterowie byli dziećmi, bardziej niezwykłymi bo z supermocami, ale nas interesowali dorośli bohaterowie z historii, które pamiętamy. Stan Lee miał więc zupełnie inny pomysł na to, dokąd pójść z serialem i mieliśmy przy tym trochę gorących rozmów.

Ostatecznie udało się zażegnać konflikt i seria poszła w kierunku, który dziś doskonale znają liczni fani tej produkcji.