Xbox Free Play Days - Overwatch, F1 2020 i Wreckfest za darmo przez weekend

Blizzard Entertainment

W ten weekend abonenci Xbox Live Gold oraz Xbox Game Pass Ultimate (które, co warto przypomnieć, zawiera w sobie subskrypcję Gold) mogą skorzystać z kolejnej edycji Free Play Days. Tym razem za darmo udostępniono trzy produkcje - to sieciowa strzelanka Overwatch: Legendary Edition oraz dwie gry dla miłośników motoryzacji - wyścigi F1 2020 oraz nastawione na destrukcję Wreckfest. Wszystkie trzy gry dostępne będą za darmo do 24 sierpnia, godziny 9:00 czasu polskiego.

Osoby, którym te gry wyjątkowo przypadną do gustu będą mogły zakupić je w specjalnej promocji. Ceny F1 2020 w edycjach Seventy Edition i Deluxe Schumacher Edition oraz dwóch wydań Wreckfest obniżono o 30%, a Overwatch: Legendary Edition można kupić o 67% taniej niż standardowo.