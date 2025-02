Marvel wstrzymuje produkcję seriali Nova, Strange Academy i Terror Inc. Skąd ta decyzja?

Marvel

Jak podało Deadline, Marvel wstrzymał prace nad trzema projektami: Nova, Strange Academy i Terror, Inc. Podkreślono, że te seriale nigdy nie zostały oficjalnie zatwierdzone, i nadal mogą zostać zrealizowane w przyszłości, a studio po prostu zmienia aktualnie swoje priorytety.

Zostało również powiedziane, że ta decyzja odzwierciedla nowy model produkcji telewizyjnej, który pojawił się w MCU w ostatnich latach. Początkowo Marvel podchodził do rozwoju seriali w sposób podobny do tego, jak traktował produkcje filmowe: ogłaszano harmonogram, a to, co było zapowiadane, trafiało do realizacji. Kilka lat temu, kierownictwo zdecydowało się przeorganizować proces rozwoju, równocześnie przebudowując nadchodzący serial Daredevil: Born Again.

Jakie seriale MCU pojawią się w 2025 roku?

Następny projekt Marvel Television to Daredevil: Born Again, który zadebiutuje 4 marca. W tym roku inne nadchodzące serie aktorskie to Ironheart, której premiera zaplanowana jest na 24 czerwca, oraz Wonder Man, którego debiut spodziewany jest w grudniu.