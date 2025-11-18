Xbox Partner Preview 2025 już oficjalnie. Co zobaczymy podczas wydarzenia?

fot. IO Interactive

Microsoft postanowił nie trzymać graczy długo w niepewności i potwierdził już krążące po sieci plotki oraz przecieki. Oficjalnie zapowiedziano Xbox Partner Preview 2025 — kolejną edycję wydarzenia, podczas którego zobaczymy nowe materiały z gier zmierzających na PC i konsole Xbox.

We wpisie ogłaszającym wydarzenie wymieniono również kilka tytułów, które pojawią się w trakcie prezentacji. Znajdują się wśród nich 007 First Light, czyli nowa gra z młodym Jamesem Bondem w roli głównej, Reanimal — mroczny horror od twórców dwóch części Little Nightmares — oraz Tides of Annihilation, przygodowa gra akcji od chińskiego studia Eclipse Glow Games. Niektórzy internauci podejrzewają ponadto, że podczas tegorocznego Xbox Partner Preview możemy usłyszeć także o Silent Hill 2 Remake w wersji na Xboksa. Przypomnijmy, że tytuł wyciekł do sieci wraz z datą premiery wyznaczoną na 21 listopada 2025 roku.