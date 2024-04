Xbox zapowiada kolejny pokaz gier indie. Zobaczymy tam między innymi nową produkcję twórców Life is Strange

fot. Xbox

Już wkrótce Microsoft po raz kolejny da przestrzeń twórcom niezależnym, by zaprezentowali oni swoje nadchodzące produkcje. Nowa prezentacja z cyklu ID@Xbox ma odbyć się już 29 kwietnia. W trakcie transmisji zobaczymy niektóre z gier zmierzających na platformy giganta z Redmond. Podano również kilka przykładowych tytułów i są to Dungeons of Hinterberg, 33 Immortals oraz Lost Records Bloom & Rage, czyli nowe dzieło studia DON'T NOD, twórców Life is Strange. Na tym jednak nie koniec, bo w zapowiedzi wspomniano też o "wielu innych" produkcjach.

ID@Xbox 2024 - gdzie i kiedy oglądać?

Wydarzenie zorganizowane będzie we współpracy z IGN i zainteresowani będą mogli śledzić transmisję między innymi na kanałach tego serwisu na platformach Twitch i YouTube oraz w aplikacjach mobilnych. Prezentacja rozpocznie się 29 kwietnia o godzinie 19:00 czasu polskiego.