Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game - pierwszy zwiastun pokazuje relaksującą rozgrywkę

fot. Private Division

Reklama

Po kilku krótkich teaserach i grafikach przyszła pora na konkretną zapowiedź. W sieci pojawił się dłuższy zwiastun Tales of the Shire, w którym znalazło się miejsce również dla fragmentów rozgrywki. Podejrzenia internautów się potwierdziły - produkcja będzie przedstawicielem gatunków określanych mianem "cozy game" i "symulatorów życia". Gracze stworzą własnego Hobbita i będą mogli między innymi dbać o wystrój swojego domu, zajmować się ogrodem, łowić ryby, zbierać owoce i zioła, a także handlować z innymi mieszkańcami. Oprócz tego nie zabraknie też możliwości eksplorowania okolicy w postaci pobliskich lasów, pastwisk i jezior.

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game - zwiastun gry

Premiera Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game zaplanowana została drugą połowę 2024 roku, ale na dokładny termin musimy jeszcze poczekać. Gra zmierza na PC (Steam) oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.