Star Wars Jedi: Ocalały już wkrótce EA Play. Gra bez dodatkowych opłat w ramach abonamentu

fot. EA

22 kwietnia w PlayStation Store pojawiła się wzmianka o dostępności Star Wars Jedi: Ocalały w EA Play. Nie musieliśmy długo czekać na oficjalne potwierdzenie tego, a także datę debiutu gry w katalogu usługi na pozostałych platformach. Jak ujawniono na łamach serwisu Xbox Wire, Survivor dostępny będzie dla wszystkich abonentów od 25 kwietnia.

Star Wars Jedi: Ocalały to gra akcji i kontynuacja Upadłego zakonu z 2019 roku. Gracze ponownie wcielają się w znanego z poprzedniczki Cala Kestisa, któremu przyjdzie zmierzyć się z nowymi wyzwaniami.

EA Play - gry i cena usługi

EA Play to usługa abonamentowa, dzięki której gracze za stałą miesięczną opłatę otrzymują dostęp do gier wydawanych przez Electronic Arts. W bibliotece znajdują się między innymi takie produkcje, jak Mass Effect: Edycja Legendarna, Dead Space, Battlefield 2042, Crysis, It Takes Two czy seria Need for Speed. Koszt subskrypcji to 24,90 zł miesięcznie lub 179,90 zł za cały rok z góry.