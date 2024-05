Bethesda rejestruje znak towarowy. DOOM: Year One na horyzoncie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Bethesda

Reklama

Do amerykańskiej instytucji wpłynął wniosek o rejestrację znaku towarowego "IDKFA". Dla laika może być to przypadkowy ciąg znaków, ale dla weteranów serii Doom (1993) to puszczanie oczka w ich kierunku. Te znaki to słynny kod do wpisania w oryginalnej produkcji, dzięki któremu otrzymujemy dostęp do wszystkich broni, kluczy, a także pancerza i amunicji.

Żeby mieć jasność sytuacji, znak ten nie musi być wcale związany z nową odsłoną serii, jednak są przesłanki wskazujące na to, że tak właśnie może być. Microsoft poinformował, że 9 czerwca zamierza powiedzieć coś o przyszłości swoich marek, a DOOM jest jedną z nich. Poza tym w ubiegłym roku wyciekły dokumenty, które wskazywały na prace nad projektem nazwanym DOOM: Year One. Nie zawierały one żadnych konkretnych informacji, ale teraz, po czasie, zaczyna się to wszystko łączyć w całość.

Ostatnia odsłona cyklu, Doom Eternal, ukazała się przed czterema laty. Rok później, w 2021 roku, tytuł doczekał się dodatku.