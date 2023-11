Xiaomi lepsze w promocje w Black Friday

fot. Xiaomi

Smartfon to nasze najważniejsze urządzenie osobiste, którego mnogość zastosowań zdaje się być nieskończona – w jednej chwili może stać się portfelem, kalendarzem, przenośnym komputerem, konsolą do gier czy odtwarzaczem muzyki i filmów. W listopadowej promocji znajduje się wiele modeli smartfonów, na każde potrzeby i każdą kieszeń.

Przecena tegorocznej serii Redmi Note 12

Seria Redmi Note to modele ze średniej półki cenowej. Ich miejsce znajduje się dokładnie pomiędzy niedrogimi urządzeniami Redmi, a znacznie droższymi, flagowymi smartfonami Xiaomi. Wiele modeli Redmi Note wyposażonych jest w liczne komponenty z górnej półki cenowej, m.in. zaawansowane aparaty fotograficzne czy superszybkie ładowanie 120 W. Jednocześnie, seria Redmi Note zachowuje też wiele elementów cenionych przez użytkowników, na przykład gniazdko słuchawek, radio FM, nadajnik podczerwieni czy możliwość rozbudowy pamięci za pomocą kart microSD, które nie zawsze są obecne we flagowcach.

Redmi Note 12

Smartfon Redmi Note 12 ma imponującą wydajność, jak na podstawowy model tej serii. Dzięki układowi Snapdragon 685, telefon działa szybko i płynnie, nawet przy wielu jednocześnie działających aplikacjach. Smartfon został wyposażony w układ szybkiego ładowania 33 W (z ładowarką USB w zestawie) i pojemną baterię 5000 mAh. To oznacza, że użytkownicy mogą swobodnie korzystać z telefonu, bez troski o pilne ładowanie urządzenia. Solidny potrójny aparat wsparty przez AI ma funkcję fotografii nocnej Night Mode, a także mnóstwo przydatnych filtrów. Redmi Note 12 to doskonały przykład smartfonu, posiadającego funkcje znane z urządzeń z wyższej półki, a dostępnego w przystępnej cenie. Dodatkowo, z okazji Black Friday jego cena stała się jeszcze bardziej atrakcyjna.

Wariant 4 + 128 GB – cena rekomendowana 1099 zł, cena promocyjna rekomendowana 699 zł

Wariant 8 + 256 GB – cena rekomendowana 1299 zł, cena promocyjna rekomendowana 899 zł

Redmi Note 12S

W tym smartfonie zastosowano profesjonalną matrycę aparatu fotograficznego o rozdzielczości aż 108 MP. Seria Redmi Note zawsze słynęła z dużych i dobrych wyświetlaczy. Ekran AMOLED o kontraście 4 500 000:1, odświeżaniu 90 Hz i rozszerzonej palecie barw DCI-P3 daje, w połączeniu z głośnikami stereo o wysokiej wydajności, najlepsze wrażenia z oglądania filmów, grania czy korzystania z mediów społecznościowych. Redmi Note 12S waży zaledwie 176 gramów, ale ma więcej funkcji niż niejeden flagowiec. Zamontowano w nim wyjście słuchawkowe 3,5 mm, port podczerwieni, dzięki któremu można sterować różnymi urządzeniami oraz wielofunkcyjny układ NFC do płatności i parowania.

Cena rekomendowana 1499 zł

Cena promocyjna rekomendowana 999 zł

Redmi Note 12 Pro 5G

W tym modelu zastosowano flagowy aparat główny 200 MP z OIS (stabilizacją optyczną) dla nieporuszonych ujęć, ultraszerokokątny obiektyw dla pejzaży i optykę makro do zbliżeń. Redmi Note 12 Pro 5G ma zaawansowaną matrycę Sony IMX766 z OIS. Dzięki algorytmom AI i podwyższonej prędkości przetwarzania obrazu aparatem łatwo jest osiągać profesjonalną jakość fotografii. Wyświetlacz to Flow AMOLED 120 Hz, który jest zgodny ze standardami Dolby Vision i Dolby Atmos. Warto zwrócić uwagę na wysoką prędkość odświeżania ekranu – aż 120 Hz. Przekłada się to na komfort oglądania wideo, większą precyzję w grach oraz lepsze wrażenia z użytkowania. Niezawodne działanie w sieciach 5G zapewnia wydajny chipset MediaTek Dimensity 1080. Redmi Note 12 Pro 5G wykorzystuje unikalny system chłodzenia składający się z 12 warstw grafitu. To skutecznie obniża temperaturę elektroniki nawet podczas intensywnych zadań. Oczywiście w komplecie znajdują się funkcje znane z serii Redmi Note 12 – gniazdo słuchawkowe audio 3,5 mm, wielofunkcyjne NFC czy WiFi 6.

Cena rekomendowana 1899 zł

Cena promocyjna rekomendowana 1399 zł

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Wersja Pro+ 5G to najwyższy model z tej rodziny. Świadczy o tym jakość komponentów, parametry i funkcje, takie jak ultraszybkie ładowanie 120 W HyperCharge (ładowarka USB znajduje się w komplecie), audio zgodne z Dolby Atmos, niezwykły szklany tył, efektowna metalowa dekoracja aparatów czy system chłodzenia z komorą parową. Smartfon występuje tylko w wersji z dużą pojemnością pamięci 256 GB i może rejestrować wideo w rozdzielczości 4K (30 klatek na sekundę).

Cena rekomendowana 2299 zł

Cena promocyjna rekomendowana 1799 zł

Listopadowa promocja smartfonów Redmi Note na Black Friday, pod hasłem „Oferta na wypasie”, potrwa od piątku 17 listopada do czwartku 23 listopada br. włącznie. Liczba urządzeń ograniczona. Dostępność w poszczególnych kanałach sprzedaży może być różna.

Inne promocje na smartfony Redmi

24 listopada rozpocznie się druga faza promocji na smartfony Redmi. Wśród nich znajdą się następujące modele:

Redmi A2 (cena rekomendowana 499 zł, cena rekomendowana podczas Black Friday 299 zł ),

(cena rekomendowana 499 zł, cena rekomendowana podczas Black Friday ), Redmi 12 C (cena rekomendowana 649 zł, cena rekomendowana podczas Black Friday 399 zł ),

C (cena rekomendowana 649 zł, cena rekomendowana podczas Black Friday ), Redmi 12 (wariant 4+128 GB , cena rekomendowana 799 zł, cena rekomendowana podczas Black Friday 599 zł ),

(wariant , cena rekomendowana 799 zł, cena rekomendowana podczas Black Friday ), Redmi 12 (wariant 8+256 GB, cena rekomendowana 999 zł, cena rekomendowana podczas Black Friday 799 zł).

