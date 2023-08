Xiaomi przedstawia nowy tablet Xiaomi Pad 6

fot. Xiaomi

Reklama

Tablet umożliwia płynne przełączanie się między otwartymi aplikacjami, aby szybko reagować na różne wymagania i potrzeby profesjonalnego użytkownika, np. podczas telekonferencji, edycji dokumentów czy tworzenia prezentacji.

Wyposażony jest w 11-calowy wyświetlacz WQHD+ (2880 x 1800)1 o rozdzielczości 309 ppi, który zapewnia ostry i wyraźny obraz. Zastosowany w urządzeniu procesor Snapdragon® 870 zapewnia wydajność przez cały dzień pracy, w czym pomagają jego wyjątkowa efektywność energetyczna i duża bateria o pojemności 8840 mAh.

fot. Xiaomi

Zaprojektowany, aby zwiększyć produktywność i osiągać więcej każdego dnia

Posiadający funkcje przydatne w codziennej pracy, nowy Xiaomi Pad 6 został zaprojektowany w celu poprawy produktywności. Osiąga to dzięki oprogramowaniu MIUI for Pad – ekskluzywnemu, mobilnemu interfejsowi użytkownika, ulepszonemu rysikowi Xiaomi Smart Pen (2. generacji) i opcjonalnej klawiaturze.2

Nowy rysik Smart Pen2 ułatwia robienie notatek, zrzutów ekranu lub rysowanie w celu zilustrowania kreatywnych pomysłów. Poręczne przyciski na rysiku umożliwiają szybkie wykonanie zrzutu ekranu lub łatwe przełączanie między funkcjami pisania, malowania i kolorowania w aplikacji Notatki. Co więcej, wyższa gęstość pikseli wyświetlacza ułatwia odczytywanie małej czcionki, dzięki czemu można wyświetlać jednocześnie jeszcze więcej treści na ekranie.

fot. Xiaomi

W połączeniu z klawiaturą zewnętrzną funkcjonalność tabletu jest jeszcze większa, a jego interfejs pozwala na tworzenie spersonalizowanych skrótów. Xiaomi Pad 6 ma ultraszerokokątną kamerę przednią umieszczoną centralnie przy dłuższej krawędzi ekranu, z funkcją FocusFrame, która automatycznie dostosowuje kadr, aby utrzymać użytkownika wyraźnie w środku ujęcia.3 Cztery mikrofony tabletu dokładnie wychwytują głos użytkownika i znacznie redukują hałas w tle, nawet w ruchliwych miejscach, takich jak otwarte przestrzenie robocze, kawiarnie i lotniska. Xiaomi Pad 6 posiada również interfejs USB 3.2 Gen 1, który łączy się z innymi urządzeniami w celu szybkiego przesyłania danych i obsługuje sygnał wideo do rozdzielczości 4K przy 60 Hz.4

fot. Xiaomi

Pracuj i baw się - ten tablet działa dzień i noc

Xiaomi Pad 6 doskonale sprawdza się też jako osobiste, przenośne centrum rozrywki – idealne do korzystania z serwisów społecznościowych, oglądania filmów lub do gier. Wykorzystuje standard dźwięku Dolby Vision® i oferuje niesamowite wrażenia wizualne. Jego ekran zapewnia aż 99% gamy kolorów DCI-P3 i może wyświetlić 1,07 miliarda barw (zgodnie ze standardem CIE 2015). Obraz na ekranie jest jasny, a częstotliwość odświeżania wyświetlacza wynosi do 144 Hz5, co docenią zwłaszcza miłośnicy mobilnych gier. Tablet zapewnia wiele godzin oglądania, dbając jednocześnie o nasze oczy, co potwierdza certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light.

fot. Xiaomi

Tablet obsługuje dźwięk przestrzenny Dolby Atmos® oraz standard Hi-Res Audio i jest wyposażony w cztery głośniki emitujące szerokie pasmo dźwięku, od mocnych basów po wysokie tony. Zapewnia więc wspaniałe wrażenia dźwiękowe niezależnie od tego, czego akurat słuchamy. Sprawdzi się zarówno podczas słuchania koncertów rockowych, jak i arii operowych.

Smukły i stylowy towarzysz dnia, który poradzi sobie z każdym zadaniem

Xiaomi Pad 6 jest idealnym urządzeniem, które można mieć w torbie każdego dnia, gotowe do pracy zawsze i wszędzie. Smukły, lekki i wytrzymały, ma jednolitą konstrukcję typu unibody ze stopu aluminium z wąską ramką szerokości 6,51 mm i waży zaledwie 490 gramów, dzięki czemu nadaje się do użytku niemal w dowolnym miejscu.6 Jego atrakcyjny wygląd nawiązuje do wzornictwa flagowej serii Xiaomi 13: profesjonalny, lecz stylowy wizerunek w każdej sytuacji!

fot. Xiaomi

Cena i dostępność

Xiaomi Pad 6 na rynku polskim zaprezentowany został w dwóch wersjach kolorystycznych: Gravity Gray oraz Gold. Wersja 6 GB + 128 GB dostępna będzie już od 1799 zł. Wyższa konfiguracja – 8 GB + 256 GB – dostępna z kolei już od 1999 zł.

Xiaomi Smart Pen (2. generacji) jest dostępny w kolorze białym i kosztuje 499 zł.

Xiaomi Pad 6 Keyboard – kompatybilna klawiatura zewnętrzna w kolorze czarnym jest dostępna w cenie 499 zł. Dla tych, którzy szczególnie troszczą się o swoje urządzenia dostępne będzie również dedykowane etui – Xiaomi Pad 6 Cover dostępny będzie już od 119 zł.

Tablet oraz akcesoria docelowo będzie można kupić w salonach Xiaomi Store, na stronach mi.com/pl, mi-store.pl, mi-home.pl oraz mimarkt.pl. Tablet kupimy też w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i X-kom. Dostępność i czas rozpoczęcia sprzedaży urządzenia w poszczególnych kanałach może się różnić.

fot. Xiaomi

Dane techniczne:

Ekran • 11 cali WQHD+ (2880 x 1800), 309 PPI

• Odświeżanie 30 Hz - 144 Hz

• 1,07 miliarda kolorów

• 99% standardu DCI-P3 (CIE 2015)

• Dolby Vision®

• Certyfikat TÜV Rheinland dotyczący niskiej emisji światła niebieskiego (rozwiązanie sprzętowe)• Jasność: 450 nitów (HBM: 550 nitów) Procesor, pamięć,

bateria • Snapdragon 870 Mobile Platform

- Osiem rdzeni CPU, do 3,2 GHz

- 5. generacja Qualcomm AI Engine

- Proces produkcji 7 nm

• RAM + dysk: 6 GB + 128 GB / 8 GB + 256 GB• Bateria 8840 mAh, szybkie ładowanie 33 W7 Aparaty i dźwięk • Aparat tylny 13 MP; f/2.2, nagrywanie wideo 4K / 30fps • Aparat przedni 8 MP; f/2.2, nagrywanie wideo 1080p / 30fps, ultraszeroki kąt (obiektyw umieszczony centralnie, w połowie dłuższej krawędzi)

• Cztery duże głośniki

• Cztery mikrofony

• Dolby Atmos®, Hi-Res Audio i Hi-Res Audio Wireless Software • MIUI Pad 14

- Połączenie ze smartfonem Xiaomi: synchronizacja aplikacji, wyświetlanie ekranu telefonu na tablecie8

- Drag and Drop: przeciąganie plików do i ze smartfonu po sparowaniu8

- Narzędzia do spotkań online (wyciszanie szumów, efekty wideo: rozjaśnianie obrazu, Focus Frame)3 Łączność • USB-C 3.2 Gen 1, zgodny z DisplayPort, rozdzielczość wideo 4K / 60 Hz

• Bluetooth 5.2

• Wi-Fi 6 Akcesoria2 • Rysik Xiaomi Smart Pen (2. generacji)

• Klawiatura

• Pokrywa ekranu (etui) Design • Aluminiowa obudowa typu unibody

• Waga 490 g

• Ramka o szerokości 6,51 mm

• Kolory obudowy: Gravity Gray, Gold

1. Rozmiar wyświetlacza Xiaomi Pad 6 wynosi około 11 cali w pełnym prostokącie mierzonym po przekątnej. Rzeczywisty obszar wyświetlania jest mniejszy ze względu na zakrzywione narożniki, a wymiary poszczególnych produktów mogą się różnić.

2. Rysik Xiaomi Smart Pen (2. generacji) i klawiatura Xiaomi Pad 6 są sprzedawane oddzielnie. Dostępność może się różnić w zależności od regionu.

3. Funkcje narzędzi konferencyjnych są dostępne tylko w aplikacjach Messenger, WhatsApp, WhatsApp Business, Zoom, Google Meet i Microsoft Teams.

4. Wyjście wideo 4K/60 Hz ma zastosowanie tylko w przypadku zewnętrznych urządzeń obsługujących standard DisplayPort oraz za pomocą kabla połączeniowego lub adaptera obsługującego sygnał wideo 4K/60 Hz.

5. Częstotliwość odświeżania zostanie automatycznie dostosowana do 30/48/50/60/90/120/144Hz na Xiaomi Pad 6, w zależności od rzeczywistej sytuacji. Użytkownicy mogą również ręcznie ustawić częstotliwość odświeżania na 60/90/144 Hz.

6. Rzeczywiste pomiary poszczególnych produktów mogą się różnić. Wszystkie specyfikacje zależą od rzeczywistego produktu.

7. Dane testowane w wewnętrznych laboratoriach Xiaomi, rzeczywiste wyniki mogą się różnić.

8. Aby włączyć funkcję i funkcje Connect to Phones, Xiaomi Pad 6 i smartfony Xiaomi wymagają włączonych funkcji Wi-Fi i Bluetooth oraz muszą być zalogowane na to samo konto Xiaomi w tym samym regionie/kraju. Obsługiwane oprogramowanie: MIUI 14 i MIUI Pad 14. Obsługiwane urządzenia mobilne: Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro i Xiaomi 13.