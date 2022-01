Xiaomi prezentuje serię Redmi Note 11

Note 11, Note 11S, Note 11 Pro oraz Note 11 Pro 5G to nowe modele smarfonów z linii Redmi, które chcą zawalczyć o nasze serca i portfele. Nie są to kolejne gadżety klasy premium o wyżyłowanej specyfikacji i cenie odstraszającej szerokie grono klientów. To klasyczne budżetowce skrojone z myślą o użytkownikach poszukujących wszechstronnych narzędzi do codziennej komunikacji.

Największy nacisk w tej serii położono na układ optyczny. Podstawowy model Note 11 wyposażono w obiektyw główny pracujący w rozdzielczości 50 MP, pozostałe modele wykorzystują 108-megapikselową matrycę główną. Wszystkie urządzenia z tej linii dysponują także ultraszerokokątnym obiektywem 8 MP, a modele Note 11, Note 11S oraz Note 11 Pro dodatkowym czujnikiem głębi przystosowanym do wykonywania fotografii typu bokeh z wyraźnie rozmytym tłem.

Warto wspomnieć także o matrycach zastosowanych w tej linii produktowej. Choć wszystkie smartfony pracują w rozdzielczości FHD+, a ich ekrany wykonano w technologii AMOLED, różnią się częstotliwością odświeżania obrazu. Modele Note 11 Pro oraz Note 11 Pro 5G wyposażono w panel 120 Hz, pozostałe – w 90-herzową matrycę.

Redmi Note 11

Z racji budżetowego charakteru tej serii pod obudową nie znajdziemy najnowszych i najwydajniejszych procesorów. Sercem Note 11 Pro 5G jest ośmiordzeniowy Snapdragon 695 oferujący dostęp do modułu łączności 5G, w Note 11 Pro i Note 11S znajdziemy w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G96, a w Note 11 – ośmiordzeniowy model Snapdragon 680.

Pełną specyfikację wraz z sugerowaną ceną producenta prezentujemy w poniższej tabeli:

Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11S Redmi Note 11 Ekran 6,67" AMOLED, 120 Hz 6,43" AMOLED, 90 Hz Aparat główny - 108 MP główny

- 8 MP ultraszerokokątny

- 2 MP makro - 108 MP główny

- 8 MP ultraszerokokątny

- 2 MP makro

- 2 MP czujnik głębi - 50 MP główny

- 8 MP ultraszerokokątny

- 2 MP makro

- 2 MP czujnik głębi Aparat do selfie 16 MP 13 MP Wymiary 164,19 x 76,1 x 8,12 mm, 202 g 159,87 x 73,87 x 8,09 mm, 179 g Procesor Snapdragon 695 MediaTek Helio G96 Snapdragon 680 Bateria 5000 mAh, ładowanie 67 W 5000 mAh, ładowanie 33 W Łączność SIM 1 + hybrydowe (SIM lub MicroSD), NFC, podczerwień Dual SIM + MicroSD, NFC, podczerwień Pamięć - 6 GB RAM / 64 GB

- 6 GB RAM / 128 GB

- 8 GB RAM / 128 GB 4 GB RAM / 64 GB

4 GB RAM / 128 GB

6 GB RAM / 128 GB Kolory - Graphite Gray

- Polar White

- Atlantic Blue - Graphite Gray

- Polar White

- Star Blue - Graphite Gray

- Twilight Blue

- Pearl White Cena - 6/64 GB - 329 $

- 6/128 GB - 349 $

- 8/128 GB - 379 $ - 6/64 GB - 299 $

- 6/128 GB - 329 $

- 8/128 GB - 349 $ - 6/64 GB - 249 $

- 6/128 GB - 279 $

- 8/128 GB - 299 $ - 6/64 GB - 179 $

- 6/128 GB - 199 $

- 8/128 GB - 229 $

