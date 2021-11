Xiaomi Q1E – nowy 55-calowiec dla miłośników dobrego obrazu

Źródło: Xiaomi

Nowy telewizor Xiaomi TV Q1E 55" zadebiutuje na polskim rynku już 22 listopada, a jego największą zaletą ma być matryca wykonana w technologii kropek kwantowych. Zgodnie z zapewnieniami producenta panem QLED zapewni 97-procentowe pokrycie palety kolorystycznej DCI-P3, powszechnie wykorzystywanej w świecie filmów. W dostarczeniu obrazu o szerokiej przestrzeni barwnej pomogą także technologie Dolby Vision oraz HDR10+, które zadbają o to, aby obraz charakteryzował się wysokim kontrastem oraz wiernym odwzorowaniem kolorów.

Niestety, ze względu na budżetowy charakter urządzenia model ten sprawdzi się przede wszystkim wśród miłośników filmów, gdyż nie pozwoli graczom w pełni wykorzystać możliwości konsol dziewiątej generacji. Matryca Q1E odświeża się z maksymalną częstotliwością rzędu 60 Hz. O graniu w 4K przy 120 klatkach możemy zatem zapomnieć.

Technologia Dolby pomoże za to poprawić brzmienie tego odbiornika: dzięki obsłudze standardów Dolby Audio oraz DTS-HD model Q1E ma w pełni wykorzystać potencjał zintegrowanych głośników do stworzenia przyjemnego, przestrzennego brzmienia. Choć o pełnej scenie dźwiękowej raczej nie mamy co marzyć, wszak dwa 15-watowe głośniki nie będą w stanie oddać niuansów filmowej oraz gamingowej ścieżki dźwiękowej. Zakup soundbara może okazać się konieczny, jeśli zechcemy pogłębić nasze doświadczenia aoudiowizualne.

Inteligentnymi funkcjami urządzenia zarządza system Android TV w wersji 10, za pośrednictwem którego zalogujemy się do najpopularniejszych platform VoD. A jeśli zdecydujemy się na zakup Xiaomi TV Q1E 55” w dniu jego premiery, zapłacimy za niego 2699 zł, o 900 zł mniej niż wynosi rekomendowana cena sprzedaży. O ile wcześniej nie skończą się stany magazynowe, gdyż Xiaomi przygotowało ograniczoną liczbę egzemplarzy tego sprzętu, które trafią do promocyjnej oferty.