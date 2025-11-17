Reklama
Znamy już skład X-Menów w MCU? 7 postaci i dwoje liderów

Które postacie wejdą w skład drużyny X-Menów w MCU? Po sieci krąży już lista bohaterów i bohaterek, którzy pojawią się na ekranie. Wygląda na to, że słynna grupa mutantów będzie miała dwoje liderów.
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
MCU x-men
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
X-Men - praca Alexa Rossa Alex Ross/Marvel
W ostatnim czasie pojawiło się kilka nowych spekulacji na temat szykowanego przez Marvel Studios filmu X-Men. Najistotniejszą z nich jest ta, według której "głównym tematem" nadchodzącego rebootu i zarazem całej zapowiedzianej przez Kevina Feige Sagi Mutantów ma być Scott Summers aka Cyklop i jego rodzina. Teraz nieco inne światło na ekranową przyszłość istot z genem X rzuca Alex Perez z portalu The Cosmic Circus.

Scooper twierdzi, że wie już, kto wejdzie w skład grupy filmowych X-Menów. Mają to być:

Potencjalny skład X-Menów w MCU

Jean Grey

Jean Grey
Źródło: Marvel
Perez wyraźnie sugeruje, że liderami drużyny mutantów będą Cyklop i Jean Grey. Warto też odnotować, że wśród najważniejszych X-Menów nie ma Storm, Kitty Pryde aka Shadowcat i Jubilee, których obecność zapowiadano wcześniej. 

Do sieci trafiły również trzy grafiki przedstawiające stroje X-Menów w Avengers: Doomsday - ich autorem jest jeden z internautów, który w ostatnim czasie dzieli się szczegółami kostiumów postaci z kilku przyszłych projektów MCU, w tym z 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie:

Stroje X-Menów w Doomsday - Mystique

Stroje X-Menów w Doomsday - Mystique
Źródło:
Z kolei Alex Perez zabrał również głos w kwestii Magneto, przy czym chodzi tu o wersję postaci portretowaną przez Iana McKellena:

Kiedy ponownie zobaczymy go w Doomsday, w końcu wcieli on w życie utopijny świat mutantów (wyspę Genoshę - przyp. aut.), o którym zawsze marzył. Gdy ten świat znajdzie się w obliczu zagrożenia, Magneto stanie do jego obrony. 

Data premiery filmu X-Men nie jest jeszcze znana. 

Źródło: Alex Perez/The Cosmic Circus

Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
