X-Men - 3 mutantki wzorowane na znanych aktorkach. Jest córka Willa Smitha

Wygląda na to, że nie tylko nasza redakcja zastanawia się nad tym, kto mógłby wcielić się w role postaci ze świata X-Menów w Kinowym Uniwersum Marvela. Lucas Werneck, który w ostatnim czasie dał się poznać m.in. jako rysownik serii The Trial of Magneto i Immortal X-Men, przedstawił na Twitterze wizerunki Jean Grey, Emmy Frost i Ororo Munroe aka Storm, wzorując je na znanych aktorkach i ich kreacjach z oscarowych gal.

I tak Werneck oparł wygląd Jean Grey na Jessice Chastain, Emmy Frost - na szwedzkiej modelce i aktorce, Elsie Hosk, natomiast Storm - na znanej także z filmu Jestem legendą piosenkarce i artystce, Willow Smith. Efekt pracy rysownika jest naprawdę znakomity, a fani w sieci nie ukrywają swojego zachwytu wyborami. Oceńcie sami:

Jean Grey i Emma Frost

Powyższe wizerunki słynnych mutantek najprawdopodobniej będziemy mogli zobaczyć w tegorocznej, drugiej już odsłonie wydarzenia Hellfire Gala.

