Yellowstone doczeka się 6. sezonu? To oni mają wrócić w kolejnych odcinkach

fot. Paramount

Yellowstone powróci już tej jesieni, a konkretniej 10 listopada z nowymi odcinkami wchodzącymi w skład sezonu 5B. Miał być to finał całego sezonu, pomimo braku Johna Duttona, w którego wcielał się Kevin Costner. Nawet bez największej gwiazdy, Paramount Network chce kontynuować serial wyprodukowany przez Taylora Sheridana i według serwisu Puck, trwają rozmowy nad szóstym sezonem.

Yellowstone - 6. sezon jednak powstanie?

Według najnowszych doniesień głównymi bohaterami kolejnych odcinków Yellowstone mieliby być Beth Dutton, w którą wciela się Kelly Reilly oraz Rip Wheeler, którego gra Cole Hauser. Aktorzy mają finalizować swoje kontrakty, aby zagrać w szóstym sezonie. Jeszcze do niedawna podawano, że oboje wystąpią w Madison, czyli powstającym spin-offie Yellowstone.

fot. Paramount

Jest to wszystko dezorientujące dla fanów serialu. Jeszcze niedawno sezon 5B był określany mianem finału, pomimo tego, że Yellowstone miało trwać przez siedem sezonów. Historie niektórych bohaterów, w tym wspominanych Beth i Ripa, miały być kontynuowane w Madison. Najwyraźniej plany na ten serial się zmieniły i Duttonowie nadal będą odgrywać główną rolę w następnym sezonie Yellowstone, zamiast spin-offie.

Przypominamy, że sezon 5A zakończył swoją emisję w styczniu 2023 roku. Jednak dalsze prace zostały wstrzymane przez konflikt Kevina Costnera, prawdopodobnie największej gwiazdy Yellowstone, z twórcą serialu Taylorem Sheridanem oraz platformą Paramount. Kulisy tego sporu wciąż są nieznane, jednak wiadomo już, że aktor nie powróci do roli Johna Duttona. Za to dopiero w maju 2024 roku poinformowano o rozpoczęciu zdjęć do sezonu 5B.