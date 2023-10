Horizon: An American Saga – Warner Bros. ma ryzykowny plan na nowy film Kevina Costnera. Studiu udało się zaoszczędzić dziesiątki milionów dolarów

fot. materiały prasowe

Nowy film Kevina Costnera zadebiutuje w przyszłym roku w dwóch częściach. Obie odsłony Horizon: An American Saga trafią do kin w odstępnie niecałych dwóch miesięcy, co jest niespotykaną praktyką w Hollywood. Magazyn Puck bliżej przyjrzał się strategii dystrybucyjnej filmu, która jest ryzykowna i niekonwencjonalna, jak na standardy dzisiejszego kina.

Horizon: An American Saga – dlaczego Warner Bros. zgodziło się na ryzykowną premierę filmu?

Dystrybutorem filmu jest Warner Bros., który zgodził się na plan debiutów obu części Horizon: An American Saga, ponieważ koszty marketingu i stworzenia kopii, a także wyświetlania filmu w kinach pokrywają Kevin Costner i reszta inwestorów, stojących za produkcją. Pozwoliło to wytwórni na zaoszczędzenie około 40-50 milionów dolarów.

Mimo to strategia dystrybucyjna Horizon: An American Saga wciąż wiąże się z dużym ryzykiem, że pierwszy film będzie finansową klapą, a druga część zarobi jeszcze mniej. Patrząc jednak z drugiej strony przy sukcesie produkcji, widzowie chętniej mogą wybrać się do kina na kontynuację, wciąż mając w pamięci historię z pierwszego filmu.

Kevin Costner i Warner Bros. liczą na sukces obu odsłon Horizon: An American Saga. Według ostatnich doniesień szykowana jest już trzecia i czwarta część.

Horizon: An American Saga: Część pierwsza pojawi się w kinach 28 czerwca 2024 roku. Druga odsłona zadebiutuje 16 sierpnia tego samego roku.