Yellowstone inspiracją dla prezentera. Chodzi o postać Kevina Costnera

fot. Paramount / Amazon

W maju 2024 roku nadchodzi kolejna porcja odcinków Farmy Clarksona, dokumentującej prowadzenie farmy przez Jeremy'ego Clarksona. Produkcja zdobywa popularność szczególnie w Wielkiej Brytanii, gdzie pierwszy sezon był niekwestionowanym liderem na platformie Prime Video. Z kolei sequel przyciągnął 4,3 miliony widzów przed ekrany. Ostatnio prezenter udzielił wywiadu dla gazety The Times, w którym ujawnił, że oglądał serial Yellowstone. Szczególnie zwrócił uwagę na sceny z farmerem Johnem Duttonem, granym przez Kevina Costnera.

- Oglądałem Yellowstone. Kiedy ktoś im się nie podoba, mordują go, przeprowadzają przez granicę stanu i wrzucają do wąwozu. Często przyglądałem się tej scenie.

Jednocześnie prezenter przyznał, że podziwia determinację Johna, co go inspiruje do dalszej pracy na farmie. Opowiedział również gazecie o trudnościach związanych z lokalną biurokracją, które można również śledzić w jego serialu.

- Jeśli ubiegasz się o dotację, musisz wypełnić 2000 formularzy i czekać 2000 lat, aż do wynajątego Vauxhall przyjdzie facet i powie ci, że musisz zaprzestać wszystko, co robisz, ponieważ znalazł nietoperza albo jakiś mech.

Farma Clarksona jest dostępna również na polskim Prime Video. Z kolei Yellowstone można obejrzeć na SkyShowtime.