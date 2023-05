Yellowstone - koniec serialu? Kevin Costner nie wróci w 5. sezonie! Jaki powód?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi ET Online, powołując się na źródła z kręgu serialu Yellowstone, Kevin Costner nie powróci w dalszych odcinkach 5. sezonu. Serial wyemitował pierwszą część 5. serii, a druga jeszcze nie została nakręcona. To problem, bo to główna gwiazda serialu i jego wizytówka.

Yellowstone bez Kevina Costnera

Dziennikarz potwierdza, że powodem jest konflikt Kevina Costnera z twórcą serialu Taylorem Sheridanem. Chodziło o to, że nie mogli się dogadać w sprawie ilości dni, które Costner miał spędzić na planie drugiej części sezonu, a aktor chciał ograniczyć swój udział.

Na tę chwilę nie wiadomo, kiedy reszta obsady i ekipa filmowa wrócą na plan, by dokończyć 5. sezon. Z uwagi na odejście Kevina Costnera najpewniej zostanie to opóźnione, bo fabuła będzie musiała być zmieniona. A ta nie może być zmieniona w tej chwili, bo trwa strajk scenarzystów.

Plotki o tej sytuacji krążyły od miesięcy. Wiele więc wskazuje, że w wyniku tej decyzji Costnera 5. sezon Yellowstone może być ostatnim. Pomimo tego, że ET Online to dobre źródło, informację traktujemy jako plotkę.

Kevin Costner obecnie pracuje nad swoim reżyserskim projektem Horizon: An American Saga, który jest westernem.