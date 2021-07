Yellowstone - nowi aktorzy w obsadzie. Kiedy premiera 4. sezonu?

fot. Paramount Network

Fani serialu Yellowstone, który opowiada o rodzinie Duttonów, muszą uzbroić się w cierpliwość. 4. sezon tej ranczerskiej produkcji zadebiutuje dopiero jesienią 2021 roku. Nie podano dokładnej daty premiery. Według serwisu Deadline widzowie powinni się spodziewać nowych odcinków w listopadzie.

Do obsady 4. serii dołączyła Jacki Weaver, która wcieli się w Caroline Warner, dyrektorkę rynku giełdowego. Bohaterka będzie próbować zniszczyć władzę, jaką John Dutton (Kevin Costner) sprawuje na swoim ranczu w Montanie. Z kolei Piper Perabo zagra kobietę z Portland, która protestuje przeciwko finansowaniu przez stan policji, która chroni zmechanizowaną hodowlę, gdzie zabija się zwierzęta. Kathryn Kelly zagra weterynarza, która będzie w związku z jednym z kowbojów z rancza Duttonów. A Finn Little wcieli się w młodzieńca przypominającego młodego Ripa (Cole Hauser), który ma na imię Carter. Beth nauczy chłopaka, że ranczo to najlepsze miejsce, żeby stać się mężczyzną. Weaver, Perabo i Kelly zagrają postacie powracające, a Little trafił do stałej obsady.

Jacki Weaver (Parkland)

Do sieci trafiło wideo, które promuje nadchodzący nowy sezon. Przypomina o najważniejszych wydarzeniach z serialu, a także o wybuchowej i krwawej końcówce z 3. serii.

Przypomnijmy, że ma też powstać spin-off Yellowstone, który będzie prequelem i ma nosić tytuł Y: 1883. Taylor Sheridan, który stworzył oryginał będzie twórcą tego serialu. Historia będzie rozgrywać dziesiątki lat przed wydarzeniami z Yellowstone.