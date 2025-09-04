Yellowstone - legenda w obsadzie kontynuacji. Znacie go z Westworld!

Fot. Materiały prasowe

Ponad tydzień temu informowaliśmy, że do głównej obsady spin-offu Yellowstone, który skupi się na postaciach Beth (Kelly Reilly) i Ripa (Cole Hauser), dołączyła Annette Bening. Teraz ogłoszono, że w serialu wystąpi legendarna gwiazda kina - Ed Harris.

Kogo zagra Ed Harris w spin-offie Yellowstone?

Ed Harris wcieli się w postać Everetta McKinneya, doświadczonego weterana i weterynarza, który traktuje zwierzęta ze współczuciem i zrozumieniem, a przy tym ma dobre poczucie humoru.

W ostatnich latach Eda Harrisa mogliśmy oglądać w serialu Westworld oraz w filmach Miasteczko Owl, Love Lies Bleeding, My Dead Friend Zoe czy Riff Raff. Zabójcza rodzina. W poprzednim roku był narratorem dokumentu Wyatt Earp i wojna kowbojów. Z kolei jego najnowsza produkcja, Long Day's Journey Into Night, jest pokazywana obecnie na festiwalach. Następnie zobaczymy go w czarnej komedii z elementami thrillera pt. Huntington, w którym wystąpili też Glen Powell i Margaret Qualley. Do tego Ed Harris zagrał w serialu Marvela Wonder Man, który jest w postprodukcji.

The Dutton Ranch - fabuła, obsada, twórcy

Ranczo Dutton, dom Beth Dutton (Reilly) i Ripa Wheelera (Hauser), jest wyrazem pokoju, którego szukali, o który walczyli i za który omal nie zginęli. W trudnych czasach i ostrej konkurencji Beth i Rip robią, co muszą, aby przetrwać, jednocześnie dbając o to, by Carter stał się mężczyzną, jakim powinien być.

Oprócz wyżej wymienionych aktorów w obsadzie The Dutton Ranch (roboczy tytuł spin-offu Yellowstone) jest również Finn Little, który powtórzy rolę Cartera.

Showrunnerem produkcji został Chad Feehan, który był producentem wykonawczym Stróżowie prawa: Bass Reeves, czyli serialu, który miał być początkowo częścią uniwersum Yellowstone, ale później z tego pomysłu zrezygnowano.