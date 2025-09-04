placeholder
Reklama
placeholder

Yellowstone - legenda w obsadzie kontynuacji. Znacie go z Westworld!

Obsada spin-offu Yellowstone powiększyła się o kolejne wielkie nazwisko. W jedną z głównych ról wcieli się Ed Harris. Kogo zagra w nowym serialu?
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  yellowstone 
the dutton ranch obsada spin-off
Yellowstone - finał Fot. Materiały prasowe
Reklama

Ponad tydzień temu informowaliśmy, że do głównej obsady spin-offu Yellowstone, który skupi się na postaciach Beth (Kelly Reilly) i Ripa (Cole Hauser), dołączyła Annette Bening. Teraz ogłoszono, że w serialu wystąpi legendarna gwiazda kina - Ed Harris.

Czytaj więcej: Znana aktorka w spin-offie Yellowstone. Kogo zagra?

Kogo zagra Ed Harris w spin-offie Yellowstone?

Ed Harris wcieli się w postać Everetta McKinneya, doświadczonego weterana i weterynarza, który traktuje zwierzęta ze współczuciem i zrozumieniem, a przy tym ma dobre poczucie humoru.

foto. HBO Max

W ostatnich latach Eda Harrisa mogliśmy oglądać w serialu Westworld oraz w filmach Miasteczko Owl, Love Lies Bleeding, My Dead Friend Zoe czy Riff Raff. Zabójcza rodzina. W poprzednim roku był narratorem dokumentu Wyatt Earp i wojna kowbojów. Z kolei jego najnowsza produkcja, Long Day's Journey Into Night, jest pokazywana obecnie na festiwalach. Następnie zobaczymy go w czarnej komedii z elementami thrillera pt. Huntington, w którym wystąpili też Glen Powell i Margaret Qualley. Do tego Ed Harris zagrał w serialu Marvela Wonder Man, który jest w postprodukcji.

The Dutton Ranch - fabuła, obsada, twórcy

Ranczo Dutton, dom Beth Dutton (Reilly) i Ripa Wheelera (Hauser), jest wyrazem pokoju, którego szukali, o który walczyli i za który omal nie zginęli. W trudnych czasach i ostrej konkurencji Beth i Rip robią, co muszą, aby przetrwać, jednocześnie dbając o to, by Carter stał się mężczyzną, jakim powinien być.

Oprócz wyżej wymienionych aktorów w obsadzie The Dutton Ranch (roboczy tytuł spin-offu Yellowstone) jest również Finn Little, który powtórzy rolę Cartera.

Showrunnerem produkcji został Chad Feehan, który był producentem wykonawczym Stróżowie prawa: Bass Reeves, czyli serialu, który miał być początkowo częścią uniwersum Yellowstone, ale później z tego pomysłu zrezygnowano.

Źródło: Deadline

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  yellowstone 
the dutton ranch obsada spin-off
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
Dutton Ranch

8,6

2018
Yellowstone
Oglądaj TERAZ Yellowstone Dramat

8,5

2016
Westworld
Westworld Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Pluribus
-

Twórca o serialu Pluribus. Czy znajdą się w nim easter eggi z Breaking Bad i Zadzwoń do Saula?

2 Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
-

Krytycy ocenili Obecność 4. Jest lepiej niż było, ale to już dobry czas na pożegnanie

3 Gal Gadot
-

Gal Gadot i Gerard Butler kontra aktywiści z Gazy. Reżyser zajął stanowisko w sprawie

4 Will Smith w filmie Ukryte piękno
-

Paramount się zbroi. Gwiazdor z eskluzywnym kontraktem

5 Superman - Man of Tomorrow
-
Plotka

Zaskakujący sojusznik Supermana w Man of Tomorrow. Oto postacie sequela - jest upragniony zawadiaka

6 Domhnall Gleeson Harry Potter
-

Harry Potter: pierwszy dzień na planie był jednym z najgorszych dni w jego życiu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e04

Miasteczko South Park

s2025e170

Moda na sukces

s15e15

Masterchef (US)

s10e25

Wykute w ogniu

s11e08

Wykute w ogniu

s38e162

Zatoka serc

s27e24

Big Brother (US)

s20e17

America’s Got Talent
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
HELL is US

04

wrz

Gra

HELL is US
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Pawel Hartlieb
Pawel Hartlieb

ur. 1974, kończy 51 lat

Damon Wayans
Damon Wayans

ur. 1960, kończy 65 lat

Wes Bentley
Wes Bentley

ur. 1978, kończy 47 lat

Charlotte Le Bon
Charlotte Le Bon

ur. 1986, kończy 39 lat

Borys Szyc
Borys Szyc

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

5

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

8

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Czarna Perła kapitana Jacka Sparrowa doczekała się wersji LEGO. Robi wrażenie?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV