Kinds of Kindness - co wiemy o kolejnym filmie Yorgosa Lanthimosa? Reżyser zdradził szczegóły

Choć polska premiera dwukrotnie nagrodzonego Złotymi Globami filmu Biedne istoty dopiero za kilka dni, za kulisami wczorajszej ceremonii sporo mówiło się o kolejnej już produkcji Yorgosa Lanthimosa, Kinds of Kindess. Przypomnijmy, że na ekranie pojawią się raz jeszcze współpracujący z greckim reżyserem Emma Stone i Willem Dafoe, jak również Hunter Schafer, Jesse Plemons, Margaret Qualley, Joe Alwyn i Hong Chau.

Sam Lanthimos podczas gali rzucił nowe światło na swój następny film:

To produkcja, której akcja rozgrywa się w czasach współczesnych w Stanach Zjednoczonych. Występuje w niej siedmioro aktorów. To trzy różne historie, a każdy z aktorów gra w nich jedną postać - łącznie mają więc do zagrania trzy różne role. Przygotowywanie tej produkcji wyglądało jak robienie trzech różnych filmów. Zakończyliśmy już zdjęcia, w tej chwili zajmujemy się montażem.

Produkcja Kinds of Kindness ma zadebiutować na jednym z najważniejszych festiwali filmowych (nie podano jednak, o który festiwal chodzi) - i to jeszcze w tym roku.

