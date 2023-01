Young Avengers zadebiutują w serialu MCU. Nowy przeciek i potencjalny okres premiery

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Według zaufanego źródła z kanału o Marvel z reddita, którego informacje bardzo często się sprawdzały, Young Avengers mają zostać wprowadzeni do MCU jako grupa w serialu Vision Quest.

Do tego twierdzą, że w serialu ma pojawić się postać zwana Viv, która jest córką Visiona i potencjalnie członkinią Young Avengers. Vision w komiksach jest powiązany z Young Avengers, bo stworzył on tę grupę i był jej mentorem. Powstała ona, by zastąpić Avengers, którzy już nie funkcjonowali. Na razie nie wiadomo, jak to będzie wyglądać w MCU. Co ciekawe, ich komiksowa historia była związana z wariantem Kanga Zdobywcy, który jest głównym złoczyńcą Sagi Multiwersum, więc niewykluczone, że Marvel poprzez tę postać powiążę ich wprowadzenie z przewodnią historią MCU.

Przypomnijmy, że o serialu Vision Quest wiemy od października 2022 roku, gdy dziennikarz Jeff Sneider ujawnił, że trwają nad tym prace. Jac Schaeffer (WandaVision) ma nadzorować projekt.

Young Avengers - skład

Na razie nie ma pełnego składu grupy, ale opierając się na postaciach do tej pory wprowadzonych w 4. fazie MCU spekuluje się, że znajdą się tam: Kate Bishop, Ms. Marvel, America Chavez, Ironheart, Skaar, książę T'Challa II, Love (postać z Thora 4), Eli Bradley oraz bliźniaki Wandy Maximoff.

Spekuluje się, że Vision Quest mógłby pojawić się na ekranach w 2025 lub 2026 roku. Jeszcze przed finałem w postaci Avengers: Secret Wars.