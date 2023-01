MCU - które seriale są opóźnione? Co z drugimi sezonami? Spory przeciek informacji

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

r/MarvelStudiosSpoilers z reddita to wbrew pozorom świetne i zweryfikowane źródło informacji, bo modzi kanału wnikliwie i skrupulatnie sprawdzają informatorów. Przez to też ich doniesienia, które są rzadko publikowane, zasadniczo się sprawdzają. A do tego jeden scooper z Twittera znany jako Ember je potwierdził.

MCU - opóźnione seriale

Według tych doniesień seriale Echo, A gdyby...? i Agatha: Coven of Chaos zostały opóźnione. O pierwszych dwóch mówiono już wcześniej i pojawią się one dopiero w 2024 roku. Natomiast spin-off WandaVision był ogłoszony podczas San Diego Comic-Con 2022 z planem na zimę 2023 roku. Nowe doniesienia mówią, że pojawi się on dopiero po Daredevil: Born Again, więc mówi się o 2025 roku.

MCU - które tytuły z 2. sezonem?

Według tego źródła 2. sezony dostaną Ms. Marvel oraz Moon Knight. Mają zadebiutować przed Avengers: Secret Wars, więc najpewniej w 2025 roku. Finał Sagi Multiwersum pojawi się w kinach 1 maja 2026 roku.