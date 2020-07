Liga Młodych oficjalnie zmienia nazwę. Jedno słowo robi wielką różnicę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Young Justice, znana w naszym kraju jako Liga Młodych, to drużyna, która wśród fanów DC cieszy się stosunkowo dużą popularnością - wpływ na taki bieg rzeczy ma m.in. poświęcony najmłodszym herosom serial animowany, którego najnowszą odsłonę, Young Justice: Outsiders, zaprezentowano na platformie DC Universe w zeszłym roku. Teraz grupa ta w komiksowym świecie oficjalnie zmieniła swoją nazwę.

Ten fakt ujawniono w zeszycie Young Justice #15, którego scenarzystą jest Brian Michael Bendis. W jego wizji w skład drużyny wchodzą m.in. Aqualad, Wonder Girl, Conner Kent (klon stworzony przy pomocy DNA Supermana i Lexa Luthora), Impulse (wnuk Flasha), Tim Drake (jeden z Robinów), Jinny Hex (praprawnuczka Jonah Hexa), Keli Quintela (przedstawiano czasem jako "nastoletnia Latarnia") i zupełnie nowa postać, Naomi McDuffie. W najnowszej odsłonie ich historii między bohaterami nawiązała się debata na temat nazwy grupy; to właśnie Drake ogłosił, że od tej pory młodzi herosi będą operować pod szyldem Young Justice League.

Zdaniem komentatorów i znawców tematyki komiksowej taki zabieg ma z jednej strony pokazać dojrzewanie grupy, z drugiej zaś budzić skojarzenia z animowaną serią Liga Sprawiedliwych bez granic - bohaterowie będą więc od tej pory jeszcze mocniej zaznaczać swoją obecność na całym świecie, zapraszając do swoich szeregów coraz to nowszych członków. Co ciekawe, za kulisami spekuluje się, że Bendis chce zgotować dojrzewającym herosom swoisty Koniec gry; drużyna ma bowiem w najbliższym czasie zmierzyć się z wyzwaniami, które na zawsze zmienią jej oblicze.