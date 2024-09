Oficjalne spojrzenie na Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Ta interpretacja Pajączka was zaskoczy?

Fot. Marvel Comics

Zanim animacja Your Friendly Neighborhood Spider-Man trafi na Disney+, warto przeczytać nowy komiks Marvela, który będzie pełnił funkcję prequela. To znaczy, że akcja będzie rozgrywać się przed wydarzeniami z serialu, gdy Peter Parker dopiero uczył się, jak być Pajączkiem.

Ta interpretacja Pajączka was zaskoczy?

Komiks będzie serią limitowaną, składającą się z pięciu numerów. Zobaczymy w niej młodego Petera Parkera, jego bliskich, a także kilku ikonicznych przeciwników Pajączka. Scenarzystą jest Christos Gage, a ilustratorem Eric Gapstur. Tak brzmi oficjalny opis Marvela:

W animacji Marvela Your Friendly Neighborhood Spider-Man Peter Parker jest na drodze do stania się superbohaterem, w podróży, jakiej jeszcze nie widzieliśmy, a także stylu, który celebruje jego komiksowe korzenie. W tej nowej serii możecie przyjrzeć się jego pierwszym krokom - jak odkrył swoje moce, zdecydował się na zostanie herosem i wybrał swoje imię oraz kostium! Teraz Peter musi przetrwać swój pierwszy rok jako nowicjusz w walce z przestępczością... i jeśli myślisz, że wiesz, jak ta historia potoczy się dalej, to czeka cię niespodzianka!

Intrygujący opis wskazuje na to, że choć serial i komiks złożą ukłon historii Spider-Mana, to jednocześnie zamierzają zaskoczyć odbiorców czymś, czego jeszcze nie było w originie tego superbohatera.

Oficjalne spojrzenie na Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Biorąc pod uwagę fakt, jak niewiele dostaliśmy do tej pory materiałów promocyjnych (większość tego, co krąży w sieci, to ukradkowe zdjęcia fanów z Comic-Conu), poniższe warianty okładek dają nam pierwsze od dawna oficjalne spojrzenie na Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Zobaczcie sami:

Your Friendly Neighborhood Spider-Man

