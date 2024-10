Your Friendly Neighborhood Spider-Man opóźniony? Niepokojąca plotka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man to zapowiedziana jakiś czas temu animacja, która miałaby się dziać w alternatywnym uniwersum i przedstawiać nowe przygody Petera Parkera. Produkcja miała pojawić się na Disney+ jeszcze w 2024 roku, podobnie do zeszłorocznego 2. sezonu A gdyby...? Zdaniem The Cosmic Circus, których informacje często się sprawdzają, nie doczekamy się w tym roku przygód Pajączka. Your Friendly Neighborhood Spider-Man wedle plotki miał zostać opóźniony i zadebiutuje dopiero w 2025 roku.

Możemy poinformować, że nasze źródła powiedziały nam o przesunięciu premiery serialu animowanego Your Friendly Neighborhood Spider-Man do 2025 roku. Przepraszamy, fani Pajączka! - napisało The Cosmic Circus.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man - o czym jest serial

Historia skupia się na Peterze Parkerze i jego początkach w roli Spider-Mana. Fabuła osadzona jest w jednej z alternatywnych rzeczywistości równoległych. Mamy zobaczyć inną wersję sceny z filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, w której Peter wraca do domu, a tam czeka na niego Tony Stark. W serialu jednak nie będzie to Tony, a Norman Osborn (znany także jako Zielony Goblin). To wydarzenie sprawi, że życie Spider-Mana potoczy się innym torem, niż tego z MCU.

Na ekranie mamy zobaczyć też takie postacie jak Harry Osborn, ciocia May czy Otto Octavius (znany też jako doktor Octopus).

