Spider-Man - dyrektor Marvel Studios zapowiada nowy serial o Pajączku: "Świetna zabawa"

fot. Marvel

Reklama

Brad Winderbaum, dyrektor wysokiego szczebla w Marvel Studios, jest zachwycony nadchodzącym serialem animowanym, Friendly Neighborhood Spider-Man. W wywiadzie dla magazynu Men's Health chwalił ekipę produkcyjną oraz dotychczasowy efekt nowej produkcji o Peterze Parkerze.

Jeff Trammell - Ten serial jest tak dobry.[scenarzysta i producent wykonawczy Your Friendly Neighbourhood Spider-Man - przyp. red.] i jego ekipa dobrze wiedzą, jak sprawić, że będziesz zaangażowany w tych bohaterów. Jest to bardzo licealna produkcja z Peterem Parkerem w centrum uwagi. Po prostu świetna zabawa.

Winderbaum przypomniał także, że pewne rzeczy, które dzieją się w multiwersum "są konsekwencją nowych, przypadkowych zdarzeń". Dlatego tym razem na Petera nie będzie czekać Tony Stark.

- Norman Osborn rzuca jego życie na nieoczekiwaną trajektorię, przez co zderza się z wieloma zaskakującymi postaciami z uniwersum Marvela.

Spider-Man: Freshman Year

Your Friendly Neighbourhood Spider-Man - fabuła, premiera

Oto opis fabuły serialu:

Marvel Studios przedstawia Your Friendly Neighbourhood Spider-Man, w którym życie Petera Parkera, przygotowującego się do rozpoczęcia nauki w szkole średniej, zostanie na zawsze zmienione przez wydarzenia, które wyślą go w niezapomnianą podróż. W pierwszym odcinku odkryjemy, że nowa era Spider-Mana zaczyna się tutaj!

Premiera została zaplanowana na listopad 2024 roku. Serial będzie dostępny na Disney+.