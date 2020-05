Your Place Or Mine i The Cactus - Reese Witherspoon z rolą w dwóch filmach Netflixa

Firma produkcyjna Reese Witherspoon, Hello Sunshine współpracować będzie z Jasonem Batemanem i Michaelem Costigane'em z Aggregate Films przy produkcji Your Place Or Mine. Będzie to romantyczna komedia, za kamerą której stanie debiutująca w roli reżyserki Aline Brosh McKenna (scenarzystka filmu Diabeł ubiera się u Prady).

Netflix wyprodukuje także adaptację bestsellerowej powieści Sarah Haywood pt. The Cactus. W głównej roli zobaczymy także Witherspoon, która będzie również producentką razem z Lauren Neustadter. Fabuła filmu skoncentruje się na Susan Green, która wiedzie uporządkowane życie. Idealne mieszkanie, praca związana z pasją. Ale nagła informacja o śmierci matki i wiadomość, że sama zostanie mamą, odmienia rzeczywistość bohaterki.