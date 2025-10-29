Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

YouTube zaostrza zasady. Zmiany dotkną twórców materiałów o grach

YouTube Już w przyszłym miesiącu na YouTube nie będzie można reklamować platform hazardowych z cyfrowymi przedmiotami, takimi jak m.in. skiny. Wprowadzone zostaną też inne, dodatkowe restrykcje.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  CS2 
youtube counter-strike 2
YouTube fot. Pexels.com
Reklama

YouTube poinformował o zaostrzeniu zasad dotyczących treści publikowanych na platformie. Od 17 listopada 2025 roku serwis wprowadzi restrykcje dotyczące reklam i promocji związanych z hazardem, w tym z wykorzystaniem NFT czy cyfrowych przedmiotów, które można wymieniać na realne pieniądze. Zakaz będzie obejmował treści odsyłające do stron i aplikacji hazardowych, za wyjątkiem tych, które są certyfikowane przez Google.

Nowe zasady uderzą między innymi w gry z rynkami umożliwiającymi handel cyfrowymi przedmiotami, takimi jak na przykład Counter-Strike 2. Warto przypomnieć, że niedawno w tej produkcji doszło do głośnych zawirowań na rynku skinów po aktualizacji, która doprowadziła do dużych wahań cen – pokazując, jak niestabilny potrafi być ten rynek.

Czy to koniec handlowania skinami? Krach rynku skórek w Counter-Strike 2

Na tym jednak nie koniec zmian. Nowa polityka YouTube obejmie również ograniczenia wiekowe dla gier o charakterze kasynowym, nawet wtedy, gdy nie dotyczą one prawdziwych pieniędzy. Zaostrzone zasady mają objąć także materiały wideo prezentujące realistyczną przemoc w grach.

Źródło: support.google.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  CS2 
youtube counter-strike 2
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Tak krótkiego sezonu Wiedźmin jeszcze nie miał. Hemsworth ma kląć - to "nasz Geralt"

2 Avatar: Frontiers of Pandora Z Popiołów DLC
-

Dodatek Z Popiołów na krótkiej rozgrywce. Zobacz fabularne DLC do Avatar: Frontiers of Pandora

3 Spider-Man Knull
-

Znani superbohaterowie w mrocznej odsłonie. Szpony, zęby i rogi to dopiero początek

4 The Boys - ranking sezonów
-

Ranking sezonów z franczyzy The Boys. Jak ocenili je widzowie i krytycy?

5 Cmętarz zwieżąt - okładka
-

6 ulubionych książek R.L. Stine'a. Autor Ulicy Strachu i Gęsiej skórki zdradza swoją TOP-kę

6 One Piece - wątek Egghead
-

One Piece znowu będzie mieć przerwę. Ważne zmiany w emisji serialu anime

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e03

Agenci NCIS

s2025e209

Moda na sukces

s04e07

s09e13

Miłość jest ślepa

s05e06

Kulawe konie

s38e209

Zatoka serc

s42e38

s34e07

Dancing with the Stars
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Winona Ryder
Winona Ryder

ur. 1971, kończy 54 lat

Gabrielle Union
Gabrielle Union

ur. 1972, kończy 53 lat

Italia Ricci
Italia Ricci

ur. 1986, kończy 39 lat

Janet Montgomery
Janet Montgomery

ur. 1985, kończy 40 lat

Richard Dreyfuss
Richard Dreyfuss

ur. 1947, kończy 78 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV