YouTube zaostrza zasady. Zmiany dotkną twórców materiałów o grach

fot. Pexels.com

Reklama

YouTube poinformował o zaostrzeniu zasad dotyczących treści publikowanych na platformie. Od 17 listopada 2025 roku serwis wprowadzi restrykcje dotyczące reklam i promocji związanych z hazardem, w tym z wykorzystaniem NFT czy cyfrowych przedmiotów, które można wymieniać na realne pieniądze. Zakaz będzie obejmował treści odsyłające do stron i aplikacji hazardowych, za wyjątkiem tych, które są certyfikowane przez Google.

Nowe zasady uderzą między innymi w gry z rynkami umożliwiającymi handel cyfrowymi przedmiotami, takimi jak na przykład Counter-Strike 2. Warto przypomnieć, że niedawno w tej produkcji doszło do głośnych zawirowań na rynku skinów po aktualizacji, która doprowadziła do dużych wahań cen – pokazując, jak niestabilny potrafi być ten rynek.

Czy to koniec handlowania skinami? Krach rynku skórek w Counter-Strike 2

Na tym jednak nie koniec zmian. Nowa polityka YouTube obejmie również ograniczenia wiekowe dla gier o charakterze kasynowym, nawet wtedy, gdy nie dotyczą one prawdziwych pieniędzy. Zaostrzone zasady mają objąć także materiały wideo prezentujące realistyczną przemoc w grach.