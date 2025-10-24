Czy to koniec handlowania skinami? Krach rynku skórek w Counter Strike 2

Valve

Aktualizacja Counter-Strike 2 wywołała prawdziwe trzęsienie ziemi na rynku skórek. W wyniku zmian wprowadzonych przez Valve kapitalizacja gry spadła z 5,9 do 4,2 miliarda dolarów w zaledwie jedną noc. Gracze masowo zaczęli sprzedawać i kupować swoje cyfrowe przedmioty, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Rzadkość i wartość skórek jest oznaczana kolorami – szare i niebieskie są stosunkowo powszechne, a czerwone i złote należą do najcenniejszych. Gracze mogą wymieniać dziesięć skórek jednego koloru na jedną skórkę koloru wyższego, ale ta zasada nie dotyczyła złotych. W tej kategorii mieściły się skiny do noży i rękawic, które na rynku Steam osiągały wartość tysięcy dolarów

Czemu ceny skinów spadły?

Nowa aktualizacja całkowicie zmieniła zasady, pozwalając graczom wymieniać czerwone skórki na złote. To sprawiło, że ceny złotych spadły, a czerwone – gwałtownie wzrosły, wywołując chaos wśród osób które potraktowały grę jako lokatę kapitału. Wielu graczy porównuje sytuację do krachu na rynku NFT – także tu wartość opierała się wyłącznie na sztucznie kreowanej rzadkości i zaufaniu do twórców. Teraz, gdy Valve jednym ruchem zmieniło zasady gry, wielu użytkowników straciło tysiące dolarów.