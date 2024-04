Z archiwum X - Gillian Anderson o reboocie. Czy wystąpiłaby w nowym serialu?

fot. Shane Harvey/FOX

O reboocie Z Archiwum X nie wiadomo zbyt wiele poza tym, że ma nad nim pracować Ryan Coogler, czyli reżyser m.in. Czarnej Pantery i Creed: Narodziny legendy. Podczas programu Today Gillian Anderson, która wcielała się w agentkę Scully przez ponad 10 lat, odniosła się do tych doniesień.

To zabawne, ponieważ przez większość mojego życia, odkąd zakończyłam pracę nad Z Archiwum X, w każdym wywiadzie, jakiego udzielam, ludzie o to pytają, a odpowiedź zawsze brzmiała: "Nie, to się nie stanie, to się nie wydarzy". A teraz Ryan Coogler, który jest reżyserem Czarnej Pantery – jest genialnym reżyserem – zwrócił się do Chrisa Cartera [twórcy serialu], mówiąc mu, że chce to nakręcić i nie widzę lepszej okazji na zrobienie rebootu.

Anderson dodała, że dzięki Cooglerowi, którego uważa za pewnego rodzaju geniusza, jest szansa na to, że powstanie ten reboot. Jednak to nie oznacza, że powróci roli Scully.

To, czy będę zaangażowana w to jest zupełnie inną sprawą. Nie mówię nie. Myślę, że jest on naprawdę fajny i myślę, że gdyby to nakręcił, prawdopodobnie zrobiłby to niesamowicie dobrze. I może wtedy pojawię się na krótką chwilę.

Przypomnijmy, że w 2016 roku Gillian Anderson i David Duchovny powrócili do serialu na dwa sezony.

