Z Archiwum X - jakie wyzwania czekają reboot serialu? Gillian Anderson była za mało seksowna według stacji?

fot. Fox

Reklama

Ryan Coogler w przeszłości pokazał, że jest świetnym reżyserem, ale stoi teraz przed wielkim wyzwaniem stworzenia rebootu ikonicznego Z Archiwum X. O projekcie nie wiadomo zbyt wiele, ale wypowiedział się o nim twórca oryginalnej serii, Chris Carter. Chociaż serial cieszy się statusem kultowego, to jego realizacja wcale nie należała do prostych, przed czym ostrzegł swojego następcę.

Bez względu na wszystko, czeka go trudne zadanie. Casting to trudna robota. Wszystkie problemy, które miałem ja, będą również jego problemami.

Z Archiwum X - Gillian Anderson za mało seksowna?

W temacie castingu wspomniał o konflikcie ze studiem i stacją telewizyjną w kwestii obsadzenia roli Dany Scully. Okazuje się, że stacja wolała do tej roli kogoś o większym seksapilu od Gillian Anderson, która ostatecznie tę rolę i tak dostała.

Chciałem ją zanim chciało tego studio i stacja. Pytali: "Gdzie jest seksapil?" Chociaż Gillian jest piękna, to nie wpisywała się w ich standard seksowności. Po pierwsze przez to, że nie rozumieli, co chciałem osiągnąć z serialem, a po drugie dlatego, że była w tamtym czasie nieznana, co nigdy nie pomaga w takich sytuacjach.