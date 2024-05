Powstanie film Za duży na bajki 3. Polskie kino w morzu kontynuacji

fot. NEXT FILM

Reklama

W ostatnim czasie pojawia się wiele informacji na temat nowych polskich produkcji. Ekipy już weszły na plan lub niedługo to zrobią. Obok Teściów 3 (więcej dowiecie się tutaj) i dwóch części Piep*zyć Mickiewicza (więcej przeczytacie tutaj) dostaliśmy kolejną zapowiedź. Jak udało nam się ustalić, powoli ruszają prace nad produkcją Za duży na bajki 3. Scenariusz, nad którym pracowała Agnieszka Dabrowska, podobno jest już gotowy.

Nie wiemy jeszcze, kto stanie za kamerą, ale podejrzewamy, że ponownie będzie to Kristoffer Rus, który wyreżyserował dwie poprzednie części. Do obsady na pewno powróci Maciej Karas grający głównego bohatera – Waldka Banasia. Na ekranie zobaczymy zapewne też pozostałą dwójkę, czyli Amelię Fijałkowską i Patryka Siemeka. Do swoich ról powrócą: Karolina Gruszka, Dorota Kolak czy Paweł Domagała, który dołączył do obsady w poprzedniej odsłonie. Producentem filmu jest firma Pokromski Sp. z o.o. Sp. k.

Obie części produkcji Za duży na bajki zostały bardzo ciepło przyjęte przez krytyków i widzów. Choć film nie zawojował kinowego box office'u, to zyskał bardzo dużą popularność na platformie Netflix. Co ciekawe, zainteresowali się nim widzowie z całego świata, o czym wspomnieli nam młodzi aktorzy na tegorocznej premierze. Za duży na bajki 2 również trafi na Netflixa – dojdzie do tego już 1 czerwca.

Najlepsze polskie filmy po 1989 roku. Trudno będzie podważyć nasz wybór!

25. Katedra (2002), reż. T. Bagiński

Za duży na bajki – o czym jest film?

W życiu Waldka (Maciej Karaś), wypełnionym głównie grami komputerowymi, co chwila dochodzi do trzęsienia ziemi. W pierwszym filmie jego mama (Karolina Gruszka) zapada na ciężką chorobę. Chłopak zostaje pod opieką szalonej i nieprzewidywalnej ciotki (Dorota Kolak), która wprowadza obcą mu jak dotąd dyscyplinę i narzuca nowe obowiązki. Choć nietuzinkowa krewna funduje Waldkowi prawdziwy obóz przetrwania, chłopak otrzymuje od niej przy okazji najcenniejszą lekcję życia.

W drugiej części Waldek, Staszek i Delfina przeżyją lato pełne przygód w Tatrach. Podczas wycieczki Waldek przypadkowo dowiaduje się, że w okolicy mieszka jego ojciec (Michał Żurawski). Od mamy słyszał tylko tyle, że mężczyzna dawno temu porzucił ich rodzinę. Chłopiec postanawia za wszelką cenę go odnaleźć i osobiście zapytać o powody tej decyzji. Wraz ze Staszkiem, pod osłoną nocy, wyruszają na poszukiwania.