Za garść dolarów - powstanie serial oparty na kultowym westernie

materiały prasowe

Wygląda na to, że klasyczny spaghetti western Sergio Leone Za garść dolarów z 1964 roku doczeka się swojej serialowej wersji. Firma Mark Gordon Pictures nabyła prawa do filmu i stworzy jego telewizyjną adaptację. Jak informuje portal Deadline podobno znany scenarzysta Bryan Cogman (Gra o tron) negocjuje dołączenie do projektu. Jak na razie nie wiadomo dla jakiej stacji lub platformy streamingowej powstanie serial.

IMDb

Głównym bohaterem filmowego oryginału jest rewolwerowiec grany przez Clinta Eastwooda, który przybywa do pewnego miasteczka terroryzowanego przez dwie rywalizujące bandy. Wkrótce nasz bohater otrzymuje propozycje współpracy od obydwu grup rzezimieszków. Postanawia wykorzystać to, aby pozbyć się band z miasta. Produkcja pomogła wypłynąć Eastwoodowi na szerokie wody w branży filmowej.