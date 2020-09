Injustice: Year Zero - zabójca Hitlera ujawniony. Joker posiądzie potężną broń?

DC

Na amerykańskim rynku ukazują się kolejne odsłony komiksowej serii Injustice: Year Zero, mającej stanowić prequel do wydarzeń znanych z franczyzy InJustice: Gods Among Us. Akcja opowieści została osadzona w realiach II wojny światowej, pokazując m.in. działania grupy Justice Society of America, dążącej do pokonania III Rzeszy.

W czwartym numerze kontynuowana jest historia działań JSA w trakcie II wojny światowej. Tym razem okazało się, że nie zawsze są one szlachetne i niosą za sobą mroczną przeszłość, która była ściśle strzeżona i pozostawała tajemnicą. Do teraz.

DC

Niestety, Joker dowiaduje się, co wydarzyło się w 1945 roku. Książę zbrodni razem z Harley Quinn uwolnili starszego i umierającego Andre Chavarda z więzienia Blackgate w Gotham w pierwszym numerze serii. W zamian za uratowanie go, Andre dzieli się z Jokerem swoją przeszłością, a zwłaszcza z czasem spędzonym w szeregach Boy Commandos podczas II wojny światowej. To oznaczało, że był w bliskich kontaktach z Justice Society of America. Wiedział zatem, że Hawkman i Hawkgirl w 1942 roku znaleźli zwłoki Apophisa, egipskiego boga chaosu. Na szyi miał mistyczny amulet, którego moc była ogromna. Niestety, niedługo potem Hawkman umiera, a nazistowski oficer imieniem Strasser dostaje amulet w swoje ręce. Przy użyciu jego mocy, która pozwalała manipulować drugą osobą, uśmiercił w imię Hitlera tysiące osób w trakcie wojny. Napuszczał na siebie między innymi sojusznicze wojska.

Ostatecznie w 1945 roku JSA udaje się pokonać Strassera i odzyskać amulet. W jego posiadanie wszedł The Specter. Rozwścieczony Duch Zemsty wziął amulet i poleciał prosto do Berlina. Według Chavarda, Hitler pod koniec wojny strzelił do siebie z broni i taką wersję podają historyczne źródła. Ale nie była to świadoma decyzja Hitlera. Spectre nakazał ten ruch dyktatorowi przy pomocy właśnie wspomnianego amuletu. Ogarnięty poczuciem winy, Spectre podarował amulet Alanowi Scottowi, Zielonej Latarni, aby ten ukrył amulet tak, żeby nie wszedł więcej w niczyje posiadanie. Scott zgadza się, biorąc amulet i umieszczając go na dnie jednej z najgłębszych części oceanu, a tylko on i dr Mid-Nite znają jego lokalizację... a przynajmniej tak im się wydawało. Andre podsłuchał rozmowę i znał dokładne miejsce spoczywania amuletu. Oczywiście ta informacja trafiła do Jokera.

Fani wiedzą, że Joker po odnalezieniu amuletu nie użyje go do dobrych celów. Dobrze zaznajomieni z serią i uniwersum wiedzą, że amulet odegra ważną rolę w planie Jokera, który przy jego pomocy zapewne zmanipuluje Supermana i dokona wielkich zniszczeń. Czy tak właśnie będzie? Czytelnicy dowiedzą się w kolejnych numerach serii Toma Taylora.